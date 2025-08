Le rappeur Soulja Boy arrêté pour port d'arme

Le rappeur Soulja Boy a été arrêté ce week-end pour port d'arme lors d'un contrôle routier à Los Angeles, rapporte la presse américaine.

DeAndre Cortez Way, connu sous le nom de scène Soulja Boy, a été arrêté dimanche, soupçonné d'être un criminel en possession d'une arme à feu.

Un représentant du département de police de Los Angeles a déclaré à Entertainment Weekly que le rappeur était passager dans une voiture qui a été stoppée par les forces de l’ordre, pour une raison qui n’a pas été révélée, dans le quartier de Fairfax à Los Angeles vers 2h50 du matin. Les agents auraient récupéré une arme à feu après avoir fouillé le véhicule.

Selon les documents consultés par EW, l’arrestation a officiellement été notifiée à l’artiste à 6h18. Le média rapporte que, comme il l’avait lui-même fait savoir samedi dans une story Instagram, l’interprète de «Crank That» fêtait ses 35 ans lors de cette soirée.

Des controverses en chaîne pour Soulja Boy

Son arrestation de dimanche n’est pas la première controverse du rappeur, notamment pointé du doigt en février dernier par l'acteur Marlon Wayans pour ses publications transphobes. En avril, Soulja Boy a été reconnu coupable d'agression, d'agression sexuelle et de plusieurs autres chefs d'accusation dans le cadre d'une action civile intentée par son ancienne assistante personnelle et partenaire.

Il a été condamné à verser plus de 4 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires, et pourrait se voir attribuer des dommages et intérêts punitifs supplémentaires lors de la prochaine phase du procès.