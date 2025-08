L'inscription électorale de Sydney Sweeney chez les Républicains révélée après la polémique autour de la campagne d'American Eagle

Alors que la polémique autour de la dernière campagne publicitaire d'American Eagle ne cesse d'affoler la toile, l'inscription électorale chez les Républicains de sa protagoniste, l'actrice Sydney Sweeney, apporte de l'eau au moulin de ses détracteurs.

Blue jeans et vote rouge. Après avoir occupé une place prépondérante dans les médias américains et sur les réseaux sociaux, les débats autour de la dernière campagne publicitaire d'American Eagle ne cessent de s'épandre. Dernière révélation en date, l'inscription électorale au parti Républicain de Sydney Sweeney, nouvelle égérie de la marque de jeans.

Selon les dossiers publics des électeurs consultés par le média américain The New York Post, l'actrice vedette de la série «Euphoria» serait inscrite au Parti républicain de Floride dans le comté de Monroe depuis juin 2024, soit cinq mois avant l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Des recherches menées suite à la controverse créée par la récente campagne publicitaire d'American Eagle, où l'on y voit l'actrice de 27 ans le corps moulé dans un ensemble en jean, avec pour slogan «Syndey Sweeney has great jeans», homophone de «great genes» pour «superbes gènes».

Un slogan jugé «raciste» et «suprémaciste»

Une inscription au Parti républicain qui vient accentuer le clivage entre progressistes et conservateurs, déjà affolés, ou rassurés, par un slogan jugé «raciste» et «suprémaciste» par la gauche américaine, et loué par les électeurs trumpistes, qui y voient à travers les cheveux blonds et les yeux bleus de l'actrice un «retour à la beauté traditionnelle».

S'ajoute aux discussions enflammées autour de cette accroche une mise en scène jugée «sexiste», où dans un premier plan, Sydney Sweeney boutonne son jean dans une pose lascive, et dans un second, se penche vêtue d'un débardeur blanc sur le capot d'une Mustang, avant de s'essuyer les mains sur l'arrière de son jean, action sur laquelle se focalise en gros plan la caméra.

Sydney Sweeney x American Eagle, oh my god. pic.twitter.com/tDkeGT9R7G — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) July 24, 2025

«Elle est républicaine ? J'adore cette pub !»

Une polémique d'une ampleur telle que le gouvernement s'en est emparée. Steven Cheung, directeur de la communication de la Maison-Blanche, avait partagé son soutien à la marque dans un post publié sur son compte X : «La cancel culture n'a plus de limites. L'idéologie libérale est tordue, débile et bouchée, c'est une des grandes raisons pour lesquelles les Américains ont voté comme ça en 2024».

Plus récemment, c'est le président des Etats-Unis lui-même qui a fait part de son opinion concernant la publicité. Interrogé par un journaliste à ce sujet, et apprenant par la même occasion que l'actrice de «The White Lotus» avait une affinité pour le vote rouge, Donald Trump s'est réjouit : «Oh, maintenant j'adore cette pub ! Si Sydney Sweeney est inscrite au Parti républicain, alors je trouve sa publicité fantastique !».

Des critiques auxquelles Sydney Sweeney avait déjà fait face en 2022, à l'occasion d'une fête de famille organisée pour les 60 ans de sa mère. Alors que les invités portaient des casquettes rouges floquées du slogan «Make Sixty Great Again», référence évidente au mouvement «Make America Great Again» de Donald Trump, les abonnés y avaient vu une marque d'admiration pour le Parti républicain.