Michael Jackson : le chorégraphe Kenny Ortega partage la leçon la plus importante apprise auprès du Roi de la Pop

Invité du podcast américain «Chicks in the Office», le chorégraphe Kenny Ortega a partagé avec l’audience la leçon la plus importante qu’il a apprise au contact de Michael Jackson.

Un enseignement d’une valeur inestimable. Collaborateur de longue date de Michael Jackson, auquel il a rendu hommage dans le documentaire posthume «This is it», le chorégraphe Kenny Ortega a profité de son passage au micro du podcast américain «Chicks in the Office» pour partager la leçon la plus importante apprise auprès du Roi de la Pop, qui mettait un point d’honneur à exclure tout sentiment de peur au travail pour permettre à la créativité de chacun de s’exprimer.

«Il commençait toujours par dire, "Kenny, nous ne devons pas laisser la peur s’immiscer dans la pièce. La peur se met toujours en travers du chemin de la créativité. Nous devons laisser la peur hors de la pièce". Et il en étant tout à fait conscient. Il était vigilant à ce sujet», a confié Kenny Ortega, avant d’ajouter que Michael Jackson stoppait systématiquement toute répétition lors des visites d’un responsable ou d’un comptable.

«Il ne voulait pas avoir les financiers débarquer et dire : "Vous ne pouvez pas faire ça. Ça coûte trop cher. On ne peut pas le faire". À la fin de la journée, il fallait équilibrer les comptes. Michael n’aimait pas vraiment cette partie du travail, mais il était un génie créatif et il ne souhaitait aucune interférence», a-t-il ajouté.