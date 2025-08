Procès de Diddy : une ex du rappeur qui s'était retirée de son dossier en tant que «Victime 3» aurait demandé au juge sa libération

Une ex-petite amie de Sean «Diddy» Combs, qui était la mystérieuse «victime numéro 3» dans son acte d'accusation, aurait fourni à la défense une lettre de soutien à la libération sous caution du rappeur.

Une volte face inattendue. Une ex-petite amie de Sean «Diddy» Combs, censée témoigner contre lui dans son affaire pénale en tant que «victime numéro 3» avant d'abandonner mystérieusement quelques jours avant le début du procès, aurait récemment écrit une lettre au juge pour demander la libération sous caution du rappeur, a rapporté dimanche 3 août la presse américaine. Dans une ultime tentative pour obtenir la libération sous caution de Sean «Diddy» Combs avant sa condamnation, la défense aurait ce dimanche versé cette lettre au dossier.

Dans cette missive, dont le contenu est notamment rapporté par CNN, Virginia Huynh, surnommée «Gina», demanderait la libération son caution de son ancien petit ami Diddy. Elle y expliquerait qu’elle ne le considère pas comme un danger pour la communauté mais un père de famille dévoué «qui n'a pas été violent depuis de nombreuses années». Elle reconnaîtrait que sa relation avec le magnat déchu «n'a pas toujours été parfaite», mais qu'il «était prêt à reconnaître ses erreurs et à prendre de meilleures décisions à l'avenir».

Pas un danger pour la communauté

«À la fin de notre relation, il incarnait une énergie d'amour, de patience et de douceur qui se distinguait nettement de son comportement passé. À ma connaissance, il n'a plus été violent depuis de nombreuses années et il s'est engagé à être un père avant tout», indiquerait encore la lettre. Faisant valoir ainsi que Diddy ne représenterait pas un danger pour la communauté et qu'il ne risquerait pas de s'enfuir, la défense de Diddy demande au tribunal sa libération sous caution de 50 millions de dollars.

Emprisonné en septembre 2024, Diddy a été reconnu coupable par un jury le mois dernier de deux chefs d'accusation de proxénétisme, mais acquitté de chefs d'accusation plus graves qui auraient pu lui valoir la perpétuité : complot de racket et trafic sexuel. Il risquerait désormais jusqu’à 20 ans de prison. Sa peine doit être prononcée le 3 octobre prochain.

A noter que d'autres témoins dans l'affaire, dont une autre de ses anciennes compagnes, la chanteuse Cassie Ventura, ont également écrit des lettres au juge, plaidant de leur côté pour que le rappeur reste incarcéré, déclarant au tribunal craindre pour leur sécurité s'il était libéré de prison.