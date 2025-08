Calvin Harris partage des photos de son nouveau-né et du placenta de sa femme sur Instagram

C’est sur Instagram que le DJ de 41 ans Calvin Harris a partagé avec ses fans des clichés de la venue au monde de son fils, Micah. Ainsi que le placenta de sa compagne accompagné du cordon ombilical disposé en forme de cœur.

Un moment de plénitude. Calvin Harris vient de publier sur Instagram plusieurs clichés célébrant la naissance de son fils Micah né le 20 juillet dernier. Le DJ de 41 ans en a profité pour rendre hommage à sa compagne, la journaliste Vick Hope, avec laquelle il s’est marié en 2023. «Le 20 juillet notre garçon est arrivé. Micah est là ! Ma femme est un super-héros et je suis complètement admiratif de sa sagesse primitive ! Juste tellement reconnaissant. Nous t’aimons tellement Micah», peut-on lire en légende.

Sur la série de photos, Calvin Harris apparaît en pleine communion avec son fils dans les bras, puis auprès de sa femme au moment de sa venue au monde effectuée à domicile. L’ex de Taylor Swift a également posté un cliché du placenta de sa compagne, réalisant un cœur avec le cordon ombilical de leur enfant. On comprend également que celui-ci a été préparé pour être consommé.

Dans les commentaires, ses fans et des célébrités du monde de la musique ont exprimé leur joie pour le couple et leur adoration devant le petit bonhomme. C’est en 2022 que la relation entre la journaliste britannique et Calvin Harris a été officialisée, avant la célébration de leur mariage en septembre 2023. En avril dernier, le couple avait annoncé attendre un heureux événement. Et les voilà désormais parents d’un magnifique petit garçon.