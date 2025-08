Procès de Diddy : le juge refuse une nouvelle fois sa libération sous caution

Le juge fédéral en charge du procès de Sean «Diddy» Combs a refusé une nouvelle fois, lundi 4 août, sa demande de libération sous caution pour la somme de 50 millions de dollars. Le verdict doit être rendu le 3 octobre prochain.

Encore un refus. Le juge fédéral en charge du procès de Sean «Diddy» Combs s’est prononcé, lundi 4 août, contre la demande de libération sous caution – estimée à 50 millions de dollars – exprimée par les avocats du rappeur. Ces derniers avaient tenté d’obtenir sa sortie de détention en insistant sur le fait que leur client suivait une thérapie et ne représentait aucun danger particulier, ni de risque de prendre la fuite.

Les avocats de Sean «Diddy» Combs avaient accompagné leur demande par une lettre rédigée par une ancienne petite amie du rappeur qui le présentait comme «un père dévoué» qui ne représentait pas de danger pour la communauté. Elle aura reconnu que sa relation avec le magnat déchu «n'a pas toujours été parfaite», mais qu'il «était prêt à reconnaître ses erreurs et à prendre de meilleures décisions à l'avenir».

Le juge Arun Subramanian, qui doit rendre son verdict dans cette affaire le 3 octobre prochain, a estimé pour sa part que les arguments présentés ne changeaient rien aux raisons qui motivent le placement en détention de Sean «Diddy» Combs, et que, de fait, la demande était une nouvelle fois rejetée.

Arrêté en septembre 2024, Diddy a été reconnu coupable par un jury le mois dernier de deux chefs d'accusation de proxénétisme, mais acquitté de chefs d'accusation plus graves qui auraient pu lui valoir la perpétuité : complot de racket et trafic sexuel. Il risque désormais jusqu’à vingt ans de prison. Ses avocats ont d’ores et déjà annoncés leur intention de faire appel une fois sa condamnation prononcée.