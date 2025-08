«Evanouis» : le réalisateur du film révèle pourquoi Pedro Pascal a abandonné le rôle principal

Zach Cregger, le réalisateur du film d'horreur «Evanouis», actuellement en salles, s'est exprimé sur les raisons du changement de casting concernant l'identité du rôle principal, initialement campé par Pedro Pascal.

Une Pedroverdose ? A l'affiche cette année des «Quatre Fantastiques», de «Materialists» d'«Eddington» et de la série «The Last of us», Pedro Pascal enchaîne les projets. L'acteur devenu soudainement coqueluche d'Hollywood devait même prêter son minois à un cinquième projet, le thriller horrifique «Evanouis». Trève de suspens concernant son absence au casting, son réalisateur Zach Cregger s'est confié sur les raisons qui ont poussé le comédien aux montures noires à abandonner le long-métrage.

Un rôle finalement attribué à Josh Brolin, révélé dans «Les Goonies», qui incarne dans cette fable cauchemardesque un père de famille à la recherche de son enfant disparu, aux côtés de seize autres élèves de CE2.

«J'ai dû refaire tout le casting du film»

Dans une récente interview donnée au média Entertainement Weekly, Zach Cregger a révélé que plusieurs acteurs, dont Pedro Pascal, faisaient partie du casting original de ce film à l'intrigue horrifique. Une équipe de comédiens presque entièrement transformée en raison de conflits d'emploi du temps, générés par la grève massive des scénaristes hollywoodiens en 2023.

«J'avais une distribution complètement différent pour ce film», a déclaré le réalisateur. «Puis il y a eu la grève, et l'emploi du temps de Pedro Pascal nous a bouleversés. J'ai dû refaire tout le casting du film», a ajouté celui qui récidive dans le thriller après «Barbare». Une équipe qui comprenait originellement Brian Tyree Henry («Bullet Train») et Renate Reinsve («Julie en 12 chapitres»)

«Les grèves nous ont retardés, et quand on prend du retard, les emplois du temps entrent en conflit, et on se retrouve à la case départ. Je n'en veux à personne. Mais c'est comme un effet domino. J'ai donc dû tout recommencer», a t-il conclu. Seul l'acteur Austin Abrams («Euphoria») est demeuré au casting, une preuve d'amitié pour le réalisateur : «Il a été très tolérant avec moi. C'est mon pote».

Une affection réciproque entre le cinéaste et son acteur. «J'avais vu "Barbare" avec un ami», avait confié Austin Abrams. «J'ai pu contacter Zach, et il s'est avéré qu'il travaillait sur un projet. Il pensait que j'étais le candidat idéal pour le rôle, potentiellement… J'adorais le rôle et je ne voulais pas le laisser tomber. Alors j'ai tenu bon, car je voulais vraiment le faire», a ajouté l'interprète de Ron Anderson dans «The Walking Dead».

«Evanouis» narre le récit fictif glaçant d'une classe de CE2, disparue une nuit à 2h17 précises. Sur les vidéos de survillance, l'on y aperçoit les 17 enfants, en transe, quitter leur lit et courir vers les bois. Un seul enfant échappe à cette étrange possession, le mystère et la psychose s'emparant alors de ce village du nord-est des Etats-Unis.