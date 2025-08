Koh Lanta : Lola confirme être en couple avec Jérémy et dément être à l'origine de sa séparation avec Candice

Séparé de Candice Boisson depuis plusieurs mois, Jérémy Raffin a retrouvé l’amour dans les bras d’une autre candidate du jeu d’aventure de TF1, Lola Labesse. Cette dernière vient de faire une mise au point sur Instagram après avoir été accusée d’avoir brisé leur couple.

Contrainte et forcée. Une semaine après la publication de photos volées par le blogueur Aqababe la montrant en compagnie de Jérémy Raffin, Lola Labesse a décidé de prendre la parole après de longues semaines de spéculations et d’accusations concernant la rupture du jeune homme avec Candice Boisson en mars dernier après neuf ans d’une relation qui avait débuté après le tournage de «Koh Lanta : L’île au trésor» en 2016.

C’est dans une story sur Instagram que Lola Labesse a donné sa version de l’histoire, assurant que c’était la première fois, et la dernière, qu’elle comptait s’exprimer à ce sujet. «Depuis neuf mois, je subis une injustice et un acharnement en interne que vous n’imaginez même pas. Et comme si ça ne suffisait pas, il a fallu à tout prix me faire passer pour la méchante (…) Si ton couple va mal, à quel moment c’est la faute d’une autre ? Nous sommes en 2025, ce n’est plus possible d’accabler les autres femmes», écrit-elle.

«Beaucoup de vérités non dites dans ce canal, beaucoup de sous-entendus pour dire des choses sans les dire parce que finalement, si tu ne le dis pas clairement on ne pourra pas te traiter de menteuse (…) Non, elle ne nous a pas du tout surpris dans son appartement parisien comme elle le sous-entend si bien. Jérémy ne l’a pas trompée avec moi. Ils étaient déjà séparés depuis plusieurs semaines. (…) Le seul tort que nous avons eu (et encore je suis sympa de m’inclure parce que je ne dois absolument rien à cette fille de base), a été de se fréquenter aussi rapidement. C’est la seule chose qu’elle peut lui reprocher», peut-on lire également.

État de détresse

Lola Labesse prend également la défense de Jérémy, qui a été lui aussi la cible d’une vague de critique après sa séparation, en assurant que celui-ci avait tout mis en œuvre pour ne pas faire souffrir Candice. «Non, elle n’était plus avec Jérémy pendant son voyage à Bali. Elle s’accrochait encore à un espoir et faisait tout pour ne pas le laisser partir. Elle s’est inventée plein de prétextes graves pour le retenir, elle était dans un état de détresse tellement dangereux que oui, Jérémy était encore là pour elle a tout fait pour qu’aucun malheur n’arrive. Il a même retardé la rupture», précise-t-elle, avant d’affirmer que le jeune homme s’était «abandonné pour la secourir».

Si elle explique comprendre «sa détresse, son chagrin, sa peine et tout ce qui va avec», Lola affirme ne pas accepter sa volonté de s’en prendre à elle et Jérémy. «Il y a une semaine, Aqababe a posté des clichés volés de Jérémy et moi. Et qui s’est empressée d’ouvrir son canal pour buzzer là-dessus ? Une supposée renaissance alors que deux jours avant, elle envoyait encore des messages à Jérémy pour ressasser le passé. (Une manière détournée d’obtenir des 'preuves' écrites alors qu’elle l’a appelé ensuite pour l’insulter)», lance celle qui dit avoir conscience d’avoir à faire à une «femme blessée». «J’espère sincèrement qu’elle arrivera à faire son deuil et qu’elle ira mieux», a-t-elle toutefois indiqué.