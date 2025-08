L'actrice de «The Walking Dead», Kelley Mack, décède à 33 ans

L’actrice Kelley Mack, surtout connue pour son rôle dans la série «The Walking Dead», est décédée le 2 août à 33 ans, a fait savoir sa famille ce mardi.

Kelley Mack, une actrice en particulier connue pour son apparition dans la série «The Walking Dead», est décédée ce week-end à seulement 33 ans, a-t-on tristement appris ce mardi. La jeune femme avait décroché son rôle le plus marquant, celui d'Addy, résidente de Hilltop Colony au cours de cinq épisodes de la saison 9 de «The Walking Dead» mais avait également joué dans d'autres séries comme «Chicago Med» et «9-1-1».

Selon People, Kelley Mack avait reçu un diagnostic de gliome de la ligne médiane, un type de tumeurs cérébrales rare se développant principalement chez les enfants et les jeunes adultes.

Ses proches ont annoncé son décès directement via les réseaux sociaux. «C'est avec une tristesse indélébile que nous annonçons le décès de notre chère Kelley. Une lumière si vive et si fervente s'est envolée vers l'au-delà, où nous devons tous un jour nous diriger», peut-on lire dans un message partagé son compte Instagram.

Originaire de l’Ohio, Kelley Mack avait également joué dans des films comme «Broadcast Signal Intrusion» et «Delicate Arch». Elle avait également tourné dans de nombreuses publicités et doublé la voix du personnage de Hailee Steinfeld, Gwen Stacy, dans le film oscarisé «Spider-Man: Into the Spider-Verse».

Son dernier film, à la fois à l'écran et en tant que productrice exécutive, restera «Universal». Quelques semaines avant sa mort, elle avait partagé une publication sur Instagram annonçant l'avant-première mondiale du film au Chinese Theatre sur Hollywood Boulevard à Los Angeles.