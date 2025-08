Meghan Markle a célébré son 44e anniversaire avec ses amis et le prince Harry

C’est entourée de ses amis, et en présence de son époux, le prince Harry, que Meghan Markle a célébré son 44e anniversaire dans un restaurant branché de Beverly Hills, à Los Angeles, mardi 5 août.

Une célébration réussie. Meghan Markle a fêté ses 44 ans entourée de ses amis, et en compagnie de son époux, le prince Harry, chez Funke, un restaurant réputé de Beverly Hills, à Los Angeles, mardi 5 août. La duchesse de Sussex a immortalisé le moment où elle a soufflé les bougies de son magnifique gâteau.

«Je souffle les bougies après 24 heures magnifiques et je remercie mon mari, mes amis et ma famille pour avoir rendu ce moment si spécial», a-t-elle écrit en légende de la photo partagée sur son compte Instagram. «À ceux que je ne connais pas, mais qui m’envoient de l’amour chaque jour, merci infiniment. Sachez que je le ressens et que je l’apprécie», peut-on lire également.

Meghan Markle a également mis un point d’honneur à saluer le chef des lieux, Evan Funke, dont l’établissement est considéré comme un des meilleurs fabricants de pâtes de la ville. «Juste pour vous donner un petit côté gourmand… ce dîner d’hier soir au Funke, avec la maîtrise culinaire de Evan Funke et de son équipe, figure parmi les cinq meilleurs repas de ma vie. Extraordinaire. Merci pour cette expérience culinaire exceptionnelle», précise-t-elle.