Jane Etta Pitt, mère de la légende hollywoodienne Brad Pitt, est décédée à l'âge de 84 ans

Jane Etta Pitt, la mère de Brad Pitt, est décédée à l'âge de 84 ans. Une disparition annoncée par la nièce de l'acteur dans un bouleversant message sur son compte Instagram.

La coqueluche d'Hollywood n'a pas le coeur à la fête. L'acteur, qui explose actuellement les scores du box-office avec le film «F1», vient de perdre sa mère adorée Jane Etta Pitt à l'âge de 84 ans, comme annoncée par sa nièce sur les réseaux sociaux. Lors de la promotion du film, l'ancien compagnon d'Angelina Jolie apparaissait encore très proche de celle qui l'a mis au monde.

Dans une publication partagée sur Instagram, Sydney Pitt, fille du frère cadet de Brad, offre un hommage touchant à sa grand-mère. «Ma chère grand-mère, Jane Etta, nous n'étions pas encore prêts à te voir partir, mais savoir que tu es enfin libre de chanter, de danser et de peindre à nouveau rend les choses un peu plus faciles», a t-elle rédigé.

«Elle avait un grand coeur»

La nièce de l'une des personnalités les plus influentes du cinéma américain dresse un portrait flatteur de celle qui l'a vue grandir. «Si vous connaissiez grand-mère, vous saviez qu'elle avait un grand cœur. Elle se souciait profondément de tout et de tous, sans poser de questions», a t-elle partagé.

«Chaque année, avant l'école, elle offrait à chacun de ses petits-enfants une "journée spéciale", une journée entière pour faire ce que nous voulions (et papa devait participer… même si je sais qu'il adorait ça aussi en secret). La mienne commençait généralement par des banana splits au petit-déjeuner, des heures passées à jouer à Trouble, des balades à Silver Dollar City ensemble...», s'est remémoré celle qui fait partie des 14 petits-enfants de Jane Etta Pitt.

84 années de vie bien remplie pour cette ancienne institutrice, mère de Brad, Doug et Julie Pitt, qui avait rencontré son futur mari, William, à l'université d'Oklaoma. La vedette la plus adulée d'Hollywood avait d'ailleurs adressé un message poignant à la femme qui l'a élevée lors de la promotion du film «F1» lors de l'enregistrement de l'émission «Today». «Je dois dire bonjour à ma mère parce qu'elle te regarde tous les matins. [...] Je t'aime maman !», avait-il déclaré devant la présentatrice de l'émission, envoyant un baiser à la caméra. Brad Pitt n'a néanmoins pas encore réagi publiquement à son décès.