Matthew McConaughey a perdu le rôle principal de «Titanic» pour avoir refusé une simple demande du réalisateur James Cameron

Avant d'être attribué à Leonardo DiCaprio, le mythique rôle de Jack Dawson dans Titanic avait été convoité par une autre gueule d'ange hollwoodienne, celle de Matthew McConaughey. Mais l'acteur aurait échoué à l'audition en refusant une requête pourtant simple du réalisateur James Cameron.

Le coeur d'un casting est un océan de secrets. Mais parfois, il arrive que certaines anecdotes sortent de l'ombre, à l'image de l'audition passée par Matthew McConaughey pour tenter de décrocher le rôle de Jack Dawson et d'embarquer à bord du Titanic. Une romance qui n'aura jamais eu lieu entre l'acteur d'«Interstellar» et Kate Winslet, à cause d'un refus du comédien lors du casting orchestré par James Cameron.

Dans ses mémoires posthumes, Jon Landau, producteur derrière le mastodonte du cinéma «Titanic» et la saga «Avatar», y partage ses souvenirs de tournage. L'un d'entre eux a d'ailleurs été dévoilé dans la newsletter du journaliste Matthew Belloni, intitulée «What I’m Hearing», où celui qui a été nommé à deux reprises aux Oscars revient sur le cas de Matthew McConaughey, pressenti pour interpréter le rôle qui propulsera Leonardo DiCaprio au sommet.

Un refus qui lui aurait coûté le rôle

Alors que le tournage du film «Titanic» approche, Jon Landau et James Cameron vont passer en 1996 un essai à l'acteur Matthew McConaughey, à l'époque loin d'avoir la renommée qu'on lui connaît aujourd'hui. «Nous l’avions engagé pour une scène avec Kate [Winslet]. Il faut vérifier l’alchimie, pas seulement le physique des personnages à la caméra, mais aussi leurs interactions», écrit Jon Landau dans ses mémoires, selon la newsletter. Le charme opère pour l'interprète de Rose et sa chevelure aux boucles de feu, mais un détail empêche James Cameron de se projeter.

Originaire du sud des Etats-Unis, l'accent de Matthew McConaughey fait tiquer le réalisateur. «C'est super... Mais maintenant essayons différemment», lui demande le cinéaste de 70 ans, son personnage de Jack Dawson étant imaginé comme un orphelin du Wisconsin, un état du Midwest américain. La réponse du play-boy d'Hollywood ne se fait pas attendre : «Non. Je ne veux pas la refaire. C'était pas mal comme ça, merci».

Les caprices de Leonardo DiCaprio

James Cameron, alors contraint de changer de visage pour celui qui grimpera sur le Titanic au péril de sa vie et fera chavirer le coeur de Jack, se tourne vers Leonardo DiCaprio. Alors déjà populaire auprès du grand public pour son rôle dans «Roméo + Juliette», le jeune blondinet avait visiblement déjà la grosse tête.

En 2022, alors en pleine promotion du film «Avatar : la voie de l'eau», le cinéaste oscarisé avait confié au magazine GQ avoir demandé à Leonardo DiCaprio de lire le scénario lors d'un casting improvisé. Sèchement, celui qui se rêvait De Niro lui aurait alors répondu : «Oh, je ne lis pas». Néanmoins, lorsque James Cameron lui aurait fait savoir que s'il ne lisait pas, il n'obtiendrait pas le rôle, l'acteur au visage d'ange aurait accepté à contrecœur de répéter son texte et fait de l'audition un succès fulgurant. «Kate s'est illuminée… Les nuages noirs se sont dissipés et un rayon de soleil a éclairé Jack. Je me suis dit : "Très bien, c'est lui», avait conclu le réalisateur.

Les mémoires posthumes de Jon Landau, décédé en juillet 2024 des suites d'un cancer à l'âge de 63 ans seulement, seront disponibles au mois de novembre prochain.