Procès de Diddy : le rappeur prépare déjà sur son retour sur scène au Madison Square Garden de New York, selon son avocat

Au cœur d’un procès tentaculaire dont le verdict sera rendu le 3 octobre prochain et dans lequel il risque une peine de vingt ans de prison, Sean «Diddy» Combs prépare déjà son retour sur scène avec une éventuelle date au Madison Square Garden, promet l'un de ses avocats.

L’avenir se prépare dès maintenant. Selon les propos de l’avocat principal de Sean «Diddy» Combs dans l’émission CBS Morning, Marc Agnifilo, le rappeur prépare déjà son retour sur scène à sa sortie de prison, et envisagerait de donner un concert au Madison Square Garden, à New York, une fois sa liberté retrouvée.

«Il m’a dit qu’il comptait faire son retour au Madison Square Garden», lance l’avocat à la journaliste. «Pour y faire quoi ?», rétorque-t-elle, manifestement surprise. «Certainement pour être sur scène, vous savez. Et je lui ai dit que je serais présent», poursuit Marc Agnifilo. Celui-ci a affirmé que la priorité de Sean «Diddy» Combs était de retrouver les membres de sa famille et de prendre soin de sa mère.

Pour rappel, le rappeur sera fixé sur sa peine le 3 octobre prochain, jour où le juge en charge de son procès rendra son verdict concernant le chef d’accusation de «transport à des fins de prostitution» qui pèse sur lui, et pour lequel il risque une peine de 20 ans de prison. Un jugement qui fera l’objet d’un appel immédiat de la part de ses avocats, ont-ils déjà prévenu.