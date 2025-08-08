Toute l’actu en direct 24h/24
Busta Rhymes : traîné en justice, le rappeur nie les accusations d'agression de son ancien assistant

L'ancien assistant de Busta Rhymes affirme que le rappeur a commis des «violations de salaire et d'horaires, des voies de fait, des coups et blessures et infligé intentionnellement une détresse émotionnelle». [REUTERS/Mario Anzuoni]
Par CNEWS
Publié le

Busta Rhymes qualifie le procès par son ancien assistant, qui dénonce un environnement de travail abusif et des coups, de «tentative d'extorsion».

Busta Rhymes nie en bloc les accusations d'agression formulées par son ancien assistant. Le rappeur de 53 ans, dont le vrai nom est Trevor Smith, est au centre d'une plainte dans laquelle Dashiel Gables affirme notamment avoir été frappé au visage pour avoir été au téléphone en janvier. Dans une plainte, déposée au civil ce 4 août, ce dernier affirme que le rappeur a commis des «violations de salaire et d'horaires, des voies de fait, des coups et blessures et infligé intentionnellement une détresse émotionnelle».

Dans une déclaration envoyée à plusieurs médias dont le Guardian, Busta Rhymes a ce jeudi réagi en déclarant : «J'ai été informé des accusations de Dashiel Gables, et je les nie catégoriquement. Pendant une très brève période, Dashiel m'a aidé, mais cela n'a pas fonctionné. Apparemment, Dashiel a décidé de réagir à son licenciement en fabriquant des accusations contre moi pour tenter d'attaquer et de nuire à ma réputation. J'ai hâte de prouver la fausseté de ces allégations et je prépare une contre-action qui, j'en suis sûr, révélera ce qu'il en est : une tentative d'extorsion de la part d'un ancien assistant mécontent. En fin de compte, je suis certain que la vérité triomphera.»

Récemment honoré d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, l’interprète de «Gimme Some More» et «Break Ya Neck», a déjà eu plusieurs démêlés judiciaires.  En 2008 notamment, il avait  plaidé coupable d'agression et de conduite en état d'ivresse après avoir été accusé d'avoir battu et donné des coups de pied à son ancien chauffeur lors d'un conflit salarial. En 2015, il avait également été arrêté pour avoir jeté une boisson sur un employé d'une salle de sport.

