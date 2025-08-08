Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«C'est vrai !?» : quatre mois après tout le monde, Maria Carey apprend que Katy Perry est allée dans l'espace

La star a provoqué l'hilarité sur le plateau. [Michael Tran / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Mariah Carey a cette semaine appris en direct, lors d'une interview, que Katy Perry était allée dans l'espace il y a quelques mois.

La vie des autres people semble totalement lui échapper... Alors qu'elle faisait cette semaine une apparition dans l'émission «The Scott Mills Breakfast Show» de la BBC 2, Mariah Carey s'est vue demander si elle «aimerait aller dans l'espace comme Katy Perry».

La chanteuse a répondu : «Est-elle allée dans l'espace ? Où est-elle allée ?». Elle a ensuite demandé à nouveau : «C'est vrai ?», avant de faire part de sa grande surprise : «Waouh. D'accord, Katy. C'est assez incroyable».

Voudrait-elle un jour tenter la même expérience, lui a alors redemandé l'animateur ? Ce à quoi Mariah Carey a rétorqué en riant : «Non, je crois que j’en ai assez fait comme ça !». Une réponse qui a suscité l'hilarité sur le plateau.

Sur le même sujet Katy Perry et Justin Trudeau sont-ils en couple ? Lire

Pour mémoire, Katy Perry, entourée notamment de l'épouse de Jeff Bezos, Lauren Sánchez Bezos, a effectué le tout premier vol entièrement féminin en orbite en avril dernier à bord d’une fusée Blue Origin. Pointée du doigt en particulier par les écologistes, la petite excursion a été extrêmement commentée pendant plusieurs semaines.

Mariah CareyPeopleKaty PerryEspace

À suivre aussi

Mariah Carey dévoile la date de sortie de son nouvel album, intitulé «Here for It All»
«All I want for Christmas is you» : accusée de plagiat, Mariah Carey remporte son procès
Mariah Carey : pourquoi la chanteuse va-t-elle se rendre cet été à Sandringham, l'une des propriétés du roi Charles III ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités