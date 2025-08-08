«C'est vrai !?» : quatre mois après tout le monde, Maria Carey apprend que Katy Perry est allée dans l'espace

Mariah Carey a cette semaine appris en direct, lors d'une interview, que Katy Perry était allée dans l'espace il y a quelques mois.

La vie des autres people semble totalement lui échapper... Alors qu'elle faisait cette semaine une apparition dans l'émission «The Scott Mills Breakfast Show» de la BBC 2, Mariah Carey s'est vue demander si elle «aimerait aller dans l'espace comme Katy Perry».

La chanteuse a répondu : «Est-elle allée dans l'espace ? Où est-elle allée ?». Elle a ensuite demandé à nouveau : «C'est vrai ?», avant de faire part de sa grande surprise : «Waouh. D'accord, Katy. C'est assez incroyable».

Voudrait-elle un jour tenter la même expérience, lui a alors redemandé l'animateur ? Ce à quoi Mariah Carey a rétorqué en riant : «Non, je crois que j’en ai assez fait comme ça !». Une réponse qui a suscité l'hilarité sur le plateau.

Pour mémoire, Katy Perry, entourée notamment de l'épouse de Jeff Bezos, Lauren Sánchez Bezos, a effectué le tout premier vol entièrement féminin en orbite en avril dernier à bord d’une fusée Blue Origin. Pointée du doigt en particulier par les écologistes, la petite excursion a été extrêmement commentée pendant plusieurs semaines.