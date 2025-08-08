Gina Carano et Disney règlent leur litige concernant son licenciement de la série «The Mandalorian»

L'actrice Gina Carano et Lucasfilm (Disney) ont trouvé un accord suite à leur bataille juridique autour du licenciement de l'actrice de la série «The Mandalorian».

Deux ans après le début de leur différend, Lucasfilm et la Walt Disney Company sont parvenus à un accord mutuel dans leur litige juridique avec Gina Carano suite à son licenciement de «The Mandalorian».

L'actrice de 43 ans avait été licenciée de la populaire série Star Wars diffusée sur Disney+ début 2021, suite à des publications controversées sur les réseaux sociaux, dont une comparant le fait d'être républicaine à celui d'être juive pendant l'Holocauste.

En réponse, elle avait poursuivi Lucasfilm et Disney en justice en février 2024 les accusant de licenciement abusif et de discrimination sexuelle. Elle demandait au tribunal de contraindre Lucasfilm à la recruter à nouveau et à lui verser au moins 75.000 dollars de dommages et intérêts.

Les avocats de Disney avaient déposé une requête en avril 2024 pour rejeter la plainte, arguant qu'ils avaient le droit, en vertu du Premier Amendement, de licencier l'actrice, affirmant qu'ils avaient «le droit constitutionnel de ne pas associer leur expression artistique au discours de Carano».

Gina Carano avait répliqué dans un message sur X : «Disney a confirmé ce que l'on savait depuis le début : ils vous licencieront si vous dites quoi que ce soit avec lequel ils ne sont pas d'accord, même s'ils doivent vous DÉFORMER, vous calomnier et vous DÉCRIRE pour le faire».

Soutien d'Elon Musk

Ce jeudi 7 août Lucasfilm, propriété de Disney, a finalement annoncé avoir réglé leur litige à l’amiable. «La Walt Disney Company et Lucasfilm sont heureux d'annoncer que nous avons conclu un accord avec Gina Carano pour résoudre les problèmes dans son procès en cours contre les sociétés», a déclaré un porte-parole de Lucasfilm dans un communiqué relayé notamment par Entertainment Weekly.

«Mme Carano a toujours été très respectée par ses réalisateurs, ses partenaires et son équipe, et elle a travaillé dur pour perfectionner son art tout en traitant ses collègues avec gentillesse et respect», poursuit le communiqué. «Maintenant que ce procès est clos, nous sommes impatients d'identifier d'autres opportunités de collaboration avec Mme Carano dans un avenir proche.»

A la suite de cette publication, Gina Carano a semblé réagir à la nouvelle en écrivant sur X jeudi matin : «… et la vérité vous rendra libres.»

Comme le rappelle Variety, le procès de Gina Carano a été financé par Elon Musk, propriétaire de X, qui avait déclaré en 2023 qu'il paierait les frais juridiques des personnes licenciées pour leurs publications sur le réseau social.