Kelly Clarkson dévastée pour ses enfants après la mort de son ex-mari

L'ex-mari de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, est décédé ce jeudi 7 août à l'âge de 48 ans. La chanteuse avait la veille reporté sa résidence à Las Vegas afin d’être «pleinement présente» pour ses enfants.

Kelly Clarkson est «dévastée» pour ses enfants, a fait savoir une source au magazine People après que l’ex-mari de la star est décédé ce 7 août. Un représentant de la famille a annoncé le décès dans un communiqué révélant qu'il avait «courageusement lutté contre le cancer pendant plus de trois ans».

Agent artistique, Brandon Blackstock n'avait pas partagé publiquement son diagnostic avant sa mort, mais Kelly Clarkson avait révélé qu'il était «malade» dans une déclaration partagée le mercredi 6 août 2025, annonçant sur Instagram qu'elle était contrainte de reporter sa résidence à Las Vegas afin d'être «pleinement présente» pour ses enfants.

«Bien que je garde habituellement ma vie privée pour moi, le père de mes enfants a été malade l'année dernière et, en ce moment, je dois être pleinement présente pour eux», a-t-elle écrit dans un communiqué. «Je présente mes sincères excuses à tous ceux qui ont acheté des billets pour les spectacles et j'apprécie énormément votre gentillesse et votre compréhension.»

Séparation houleuse

Une source a déclaré à People que l'auteure-compositrice-interprète éprouve une profonde tristesse pour leurs enfants River, 11 ans, et Remington, 9 ans, désormais orphelins de père. «Lorsqu'elle a appris qu'il était malade, elle est restée protectrice envers lui pour leur bien», raconte encore la source de People.

Kelly Clarkson, 43 ans, avait demandé le divorce de Brandon Blackstock en 2020, après sept ans de mariage. Houleuse, leur séparation avait été prononcée deux ans plus tard après une longue procédure et de gros différends financiers.

«Le divorce a été incroyablement difficile pour elle – compliqué, douloureux et elle se sentait terriblement mal», mais la source assure qu’«elle a toujours souhaité que ses enfants aient la meilleure relation possible avec leur père. Elle n'a jamais dit du mal de Brandon à leurs enfants.»