Valérie Lemercier se lance sur Instagram en imitant Léna Situations

Valérie Lemercier a fait une entrée très remarquée sur Instagram. Dans sa première vidéo, l’actrice parodie avec brio une séquence culte de Léna Mahfouf. Un coup d’éclat salué pour son humour et sa précision, qui marque un démarrage parfait sur le réseau.

Valérie Lemercier a frappé fort pour ses premiers pas sur Instagram. Avec une vidéo pleine de dérision, l’actrice et réalisatrice signe une entrée remarquée sur le réseau social, en parodiant à la perfection une séquence bien connue de l’influenceuse Léna Mahfouf (Léna Situations), une vidéo «What's in my bag». Son reel est proche de la barre des 2 millions de vues.

Dans ce premier reel, Valérie Lemercier reproduit minutieusement une vidéo de la créatrice de contenu, dans laquelle Léna Situations présente en rythme ses objets (en collaboration commerciale) indispensables du moment. Jusqu’au décor, au cadrage, à la gestuelle et aux accessoires, tout y est.

Léna Situations n'a pas encore réagi

La créatrice de contenu s'était inspirée des vidéos d'Ariana Tapia et de Nyane. Léna Situations n'a pas encore réagi à cette parodie, mais elle a vivement critiqué Paris-Match dans ses traditionnels vlog d'août suite à des critiques sur son poids.

La vidéo a été largement relayée et saluée pour sa justesse et son ton léger. Beaucoup ont salué la finesse de la comédienne, capable d’embrasser les codes des réseaux sociaux tout en y apposant sa touche de comédienne.

À la fois hommage et moquerie bienveillante, cette parodie démontre que Valérie Lemercier sait parfaitement jouer avec les formats contemporains. Une arrivée aussi drôle que maîtrisée, qui annonce le meilleur pour la suite de son aventure sur Instagram.