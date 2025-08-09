Le super yatcht de Bill Gates à vendre pour plusieurs centaines de millions d’euros

Le superyacht Breakthrough de Bill Gates sera mis en vente et dévoilé au public lors du Monaco Yacht Show, qui se tiendra du 25 au 27 septembre prochains. Estimé à plus de 675 millions de dollars, ce bateau de 119 mètres de long représente une innovation majeure dans le secteur des énergies.

Un record de vente attendu. Projet du multimilliardaire et cofondateur de Microsoft, Bill Gates serait le supposé propriétaire actuel du superyacht Breakthrough. Long de près de 119 mètres, le navire est mis en vente au prix exorbitant de 675 millions de dollars, soit environ 553 millions d’euros. Pouvant accueillir jusqu’à 30 invités et 43 membres d’équipage, le bateau propose 15 cabines, un héliport, plusieurs jacuzzis, un terrain de basket, une salle de jeux, ainsi qu’une bibliothèque et un petit spa.

Commandé en 2020, le yacht a été mis à l’eau en mai 2024, mais n’a été livré qu’en juin dernier. Depuis, l’immense navire séjourne au port d’Antibes (Côte d’Azur), avant d’être révélé au public lors du Monaco Yacht Show, du 25 au 27 septembre. Il sera ainsi mis en vente et l'agence en charge de celle-ci s'attend à un montant record dans le monde du yachting.

Une confidentialité sans faille

En effet, le propriétaire du bateau, supposément Bill Gates, n’a jamais officiellement reconnu en être le détenteur. Même si le monde du yachting est restreint et que les rumeurs vont bon train, personne n’est réellement en mesure d’affirmer que le multimilliardaire américain possède ce géant des mers.

De nombreux contrats de confidentialité ont été signés afin de préserver le secret. À Antibes, la discrétion est de mise. Comme le révèle le directeur d’exploitation du Port Vauban, où est amarré le Breakthrough, dans les colonnes de Nice-Matin : «Je ne peux pas vous parler du propriétaire ni du bateau, un contrat de confidentialité m’empêche de vous en dire davantage».

Pour autant, de nombreuses sources estiment que le yacht a initialement été commandé par Bill Gates. Le projet de créer un bateau écoresponsable s’aligne d’ailleurs assez bien avec les valeurs défendues par l’Américain. Il avait notamment évoqué son ambition d’investir dans de nombreuses entreprises afin de «lutter contre le changement climatique», à l’occasion de la COP21 à Paris.

Un navire écoresponsable et révolutionnaire

Le Breakthrough fait beaucoup parler de lui, non seulement en raison de son imposante taille, mais aussi grâce à son innovation technologique. Il s’agit du premier yacht propulsé à l’hydrogène, dans une optique de «zéro émission carbone d’ici 2030».

Dans un communiqué de presse, Jamie Edmiston, directeur général d’Edmiston, l’agence chargée de la vente, avait déclaré : «Le mandat était de construire le yacht le plus écologique et le plus avancé technologiquement de tous les temps, sans compromis. C’était un défi énorme, mais que l’équipe a relevé et maîtrisé». Comme le précise la fiche technique du navire, il fonctionne grâce à de l’hydrogène liquide, stocké à -253 °C sous le pont. Grâce à ce système de biocarburant et à une récupération énergétique optimisée, le yacht réduit considérablement ses émissions, jusqu’à 90 %.