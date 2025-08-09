L'Oréal crée la polémique en recrutant une influenceuse présente sur Onlyfans

Le géant des cosmétiques, L'Oréal, a engagé l'influenceuse Ari Kytsya, présente sur OnlyFans, comme nouvelle ambassadrice de la marque Urban Decay, acquise en 2012. Cette nouvelle collaboration suscite la polémique auprès du grand public.

Une collaboration polémique. La marque de maquillage Urban Decay a dévoilé, en juillet dernier, le visage de sa nouvelle campagne : Ari Kytsya. L'influenceuse, suivie par 2,5 millions de personnes sur Instagram et 4,6 millions sur TikTok, est originaire de Seattle (États-Unis). Elle partage ses moments de vie, ses aventures avec son compagnon, le rappeur Yung Gravy, ainsi que son quotidien «d’actrice de matelas». En effet, la jeune femme de 24 ans est également active sur la plate-forme OnlyFans, où elle partage du contenu pour adultes.

Un aspect de son influence que beaucoup rejettent. Sa présence sur la plate-forme constitue un frein, comme l’explique Ari Kytsya : «La plupart des marques ont tendance à hésiter lorsqu'il s'agit de collaborer avec moi en raison du type de contenu que je crée».

Une nouvelle ouverture de l’influence pour adultes

De plus en plus de jeunes femmes, en quête d'argent ou de visibilité, s'inscrivent sur des plates-formes telles qu'OnlyFans ou Mym. Ainsi naissent des influenceuses comme Bonnie Blue ou Lily Phillips, mais aussi des célébrités en reconversion comme Jessie Cave, Arina Rodionova, Lily Allen ou encore Blac Chyna.

De son côté, la marque justifie son choix dans un communiqué de presse : «Urban Decay s'associe à un large éventail de talents qui représentent les multiples facettes de l'expression créative. Urban Decay a choisi la créatrice américaine Ari Kytsya pour son talent artistique unique en matière de maquillage et son authenticité. Elle est connue pour son dialogue ouvert et transparent avec sa communauté, encourageant les conversations sur ses expériences personnelles, y compris les joies, les défis et les risques du secteur dans lequel elle travaille».

Cette nouvelle collaboration ouvre des portes dans le monde de l’influence que beaucoup redoutent, comme Penny East, directrice de la Fawcett Society, une organisation caritative britannique militant pour les droits des femmes et l’égalité des sexes. Dans les colonnes de The Guardian, elle admet que cette collaboration franchit une nouvelle étape dans la banalisation de la plate-forme OnlyFans et de son contenu explicite.

Des valeurs en contradiction avec celles de L’Oréal?

En effet, cette collaboration intervient sous l’égide du groupe L’Oréal. La marque Urban Decay, rachetée par le géant des cosmétiques en 2012, est censée respecter les chartes et réglementations de ce dernier.

Or, dans la charte L’Oréal et ses influenceurs, une section est dédiée aux visages de la marque. Un paragraphe y stipule : «Vous vous engagez à ne pas publier, ni avoir publié, de contenu contraire à nos valeurs de respect, de tolérance et d'inclusion. En particulier, les partenaires ne partageront pas d'opinions ni n’adopteront de comportements pouvant être interprétés comme du racisme, de l’homophobie, de la misogynie, de l’intolérance religieuse, de la violence, des contenus haineux, du harcèlement ou de l’agressivité envers autrui, de la pornographie ou tout autre type d’activité criminelle».

L'influenceuse transgenre Munroe Bergdorf avait, par ailleurs, été licenciée par L’Oréal en 2017 pour avoir tenu des propos sur le racisme systémique sur les réseaux sociaux, en réaction aux événements de Charlottesville à l'époque.