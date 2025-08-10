Kevin Costner : l'acteur relâche dans la nature un lion de mer retrouvé échoué sur le rivage

L'acteur américain Kevin Costner, s'est rendu sur une plage de Californie pour relâcher un lion de mer, trouvé et soigné par une amie, grâce à une association de défense animale.

Un nouveau départ. En fin de semaine, l'acteur Kevin Costner s'est joint à l'association Channel Islands Marine & Wildlife Institute afin de relâcher le lion de mer Big Jim sur une des plages de Californie du Sud.

En effet, l'animal avait été retrouvé, fin juin, par une amie de l'acteur, Tammy. L'animal s'était échoué et était malade. L'association est ensuite entrée en jeu, l'a soigné pendant près de six semaines, puis l'a préparé à être réhabilité dans son habitat naturel.

L'acteur de Danse avec les loups a, par ailleurs, exprimé sa gratitude : «Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti en voyant Big Jim retrouver sa liberté à ce moment-là. Merci à l'association pour le travail que vous accomplissez et pour m'avoir permis de participer au retour de cet animal dans son habitat naturel».

Une association cruciale en Californie du Sud

Fondée en 2006 dans le comté du Ventura, l'association agit pour la conservation marine en Californie du Sud. Elle s'est développée en 2015 dans le comté de Santa Barbara, et la structure couvre désormais 250 kilomètres de côtes, incluant 106 plages et 4 ports.

Fonctionnant essentiellement grâce au bénévolat, ses champs d'action sont multiples : sauvetage et réhabilitation des mammifères marins, recherches scientifiques sur les animaux et les impacts environnementaux, mais aussi éducation et sensibilisation auprès du grand public.