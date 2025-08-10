Tom Hanks rend hommage à l'astronaute Jim Lovell qu'il avait incarné dans «Apollo 13»

Tom Hanks a rendu un hommage émouvant à Jim Lovell, l'astronaute à qui il avait prêté ses traits dans le film «Apollo 13» de 1995 et qui est décédé jeudi.

«Il s'en va – vers les cieux, vers le cosmos, vers les étoiles». L'astronaute américain Jim Lovell, commandant de la célèbre mission lunaire Apollo 13, qui avait échappé de peu à la catastrophe, est décédé à l'âge de 97 ans, a annoncé vendredi la Nasa.

Ancien pilote de la Navy, il était devenu une figure emblématique de la conquête spatiale. «Il y a des gens qui osent, qui rêvent et qui mènent les autres vers des endroits où ils n'iraient pas seuls. Jim Lovell qui pendant longtemps était allé plus loin dans l'espace et plus longtemps que toute autre personne de notre planète, en faisait partie», a réagi sur Instagram l’acteur Tom Hanks, qui avait incarné l'astronaute au cinéma.

«Ses nombreux voyages autour de la Terre et jusqu'à si près de la Lune n'étaient pas faits pour la richesse ou la célébrité, mais parce que de tels défis sont ce qui nourrit la vie – et qui mieux que Jim Lovell pour entreprendre ces voyages ?», a poursuivi d’écrire la star. «En cette nuit de pleine lune, il s'en va – vers les cieux, vers le cosmos, vers les étoiles. Que Dieu vous garde dans ce prochain voyage, Jim Lovell », conclut sa déclaration.

«Houston, on a un problèmeÛ

Jim Lovell avait fait par deux fois le voyage vers la Lune, sans jamais poser un pied sur l'astre. Mais il a marqué l'histoire par sa participation à l'une des plus mythiques missions spatiales.

Lancée le 11 avril 1970, soit neuf mois après que Neil Amstrong avait marché sur la Lune, la mission Apollo 13 - commandée par Jim Lovell - avait vu l’un de ses réservoirs d'oxygène exploser en plein vol.

C’est à la suite de cet incident que l’équipage prononcera, à destination du centre de commandement de la Nasa, la phrase désormais célèbre : «Houston, nous avons un problème». Grâce au sang-froid de Jim Lovell et de ses compagnons d’infortune, les trois astronautes à bord s’en sortiront miraculeusement.

Retransmise à la télévision, c’est leur incroyable aventure qui est racontée dans le film «Apollo 13» avec Tom Hanks (et dans lequel Jim Lovell avait fait lui-même une apparition). Réalisé par Ron Howard et sorti par Universal en juin 1995 comme film phare de l'été, «Apollo 13» avait été salué par la critique pour sa reconstitution de la mission. Tom Hanks et Jim Lovell s'étaient rencontrés à plusieurs reprises, notamment en 2010 à l'occasion du 40e anniversaire de son entrée dans la mission Apollo 13.