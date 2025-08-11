«Elle ne cuisinait pas et ne faisait pas le ménage» : l'ancienne star des Yankees David Justice revient sur son divorce avec Halle Berry

Invité de l'émission «All the Smoke», l'ancien joueur de baseball David Justice est revenu sur son divorce avec l'actrice Halle Berry, évoquant des difficultés à se voir fonder une famille avec celle qui a été sa femme durant quatre ans.

Balle perdue pour Halle Berry. Presque trente ans après leur séparation, l'ancienne vedette des Yankees s'est confié sur son divorce avec l'actrice de «Catwoman». Lors d'une interview, le joueur de baseball n'a pas pris de gants en comparant son ex-compagne... à sa mère.

Si David Justice a été marié à la comédienne Halle Berry de 1993 à 1997, celle qui incarne Tornade dans la franchise X-Men avait demandé le divorce en 1996, invoquant des «différends irréconciliables». Au tour désormais du sportif auréolé du titre de «recrue de l'année» dans la Ligue Majeure de donner sa version des faits.

«Elle ne cuisinait pas et ne faisait pas le ménage»

En se remémorant sa relation passée avec l'actrice Halle Berry, l'ancien joueur des «Braves d'Atlanta» n'y est pas allé avec le dos de la batte, en évoquant des difficultés à imaginer sa compagne dans le rôle de mère de famille. «Étant jeune et n'ayant eu, honnêtement, qu'une seule relation avant elle, mes connaissances, ma compréhension et ma sagesse en matière de relations amoureuses étaient limitées», a déclaré celui qui a dit «oui» à l'actrice lorsqu'il était âgé de 27 ans.

«Je regardais la mère à cette époque, et je me disais qu'une femme devait cuisiner et faire le ménage. Puis je me suis demandé : "OK, si on a des enfants, est-ce vraiment la femme avec qui je veux avoir des enfants et fonder une famille ?"», a confié David Justice. «À cette époque, Halle ne cuisinait pas, ne faisait pas le ménage, ne semblait pas vraiment maternelle, et puis on a commencé à avoir des problèmes», a ajouté l'ex-vedette du baseball aujourd'hui âgé de 59 ans, avant de déclarer que le couple «aurait probablement pu s'en sortir» s'ils avaient suivi une thérapie.

«Elle aurait dû mieux gérer la situation»

L'athlète désormais à la retraite a également affirmé être devenu le méchant aux yeux du public après leur rupture, notamment des années plus tard lors du Mayor's Fund Benefit de New York en 2011, lorsque Halle Berry, après avoir perdu l'ouïe, avait accusé un ex anonyme de violences conjugales, sans préciser qu'il ne s'agissait pas de David Justice.

«Elle a laissé le monde le penser. Elle n'a pas dit ouvertement : "Non, ce n'était pas David"», a expliqué le principal intéressé. «Elle a laissé les gens croire que c'était moi. Je pense qu'elle aurait dû mieux gérer la situation. [...] Durant les vingt dernières années, j'ai entendu des gens dire : "C'est pas le mec qui a frappé Halle Berry à la tête ?"», a ajouté celui qui a partagé la vie de la star de «Meurs un autre jour».

Depuis leur divorce, les deux vedettes ont retrouvé l'amour. Si David Justice s'est remarié en 2001 avec la designer et ancienne mannequin Rebecca Villalobos, avec qui il a eu trois enfants, Halle Berry, de son côté, est mère de deux enfants issus de ses précédentes unions avec Gabriel Aubry et Olivier Martinez, et file le parfait amour depuis 2020 avec le chanteur Van Hunt.