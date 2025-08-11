«Je l'ai pleuré bien avant sa mort» : Jennifer Aniston revient sur le décès de l'acteur Matthew Perry

Jennifer Aniston a admis dans une récente interview que les acteurs de la série «Friends» pleuraient Matthew Perry bien avant sa mort. Le comédien qui incarnait Chandler Bing dans la série à succès est décédé à 54 ans, en octobre 2023, des suites d'une overdose de kétamine.

Une bande d'amis brisée à jamais. Presque deux ans après sa tragique disparition, l'esprit de Matthew Perry demeure auprès de ceux qui ont partagé les plateaux de tournage à ses côtés, à l'image de Jennifer Aniston. Dans une interview accordée au média Vanity Fair, l'actrice de 56 ans est revenue sur le décès de celui qui incarnait Chandler, le bon ami maladroit qui dissimulait son mal-être derrière ses blagues.

S'il a laissé un gouffre derrière lui lors de sa mort en octobre 2023, les comédiens de la cultissime série «Friends», dont le premier épisode avait vu le jour en 1994 avant de s'achever vingt ans plus tard, ont admis avoir fait le deuil de Matthew Perry avant même sa disparition des suites d'une overdose de kétamine.

«Nous pleurions Matthew bien avant sa mort»

Si Matthew Perry s'était ouvertement confié sur son addiction à la drogue, sa détresse psychiatrique et les cures de désintoxication, Jennifer Aniston est revenue sur cette période sombre de la carrière de l'acteur. «Nous avons fait tout ce que nous pouvions, quand nous le pouvions», a confié l'actrice à propos des efforts collectifs des vedettes de «Friends» pour maintenir Matthew Perry à flots durant sa longue lutte contre l'addiction, pendant et après le tournage de la série.

«Mais on avait presque l'impression que nous pleurions Matthew depuis longtemps, bien avant sa mort, car son combat contre cette maladie était très difficile. Aussi difficile que cela ait été pour nous tous et pour les fans, une partie de moi pense que c'est une meilleure chose. Je suis heureuse qu'il soit sorti de cette souffrance», a avoué l'interprète de Rachel Green.

«Il faisait partie intégrante de notre ADN»

Après la mort de Matthew Perry le 28 octobre 2023, Jennifer Aniston avait rendu un hommage vibrant à son ami et ancienne co-star sur son compte Instagram, en y partageant notamment un message touchant qu'il lui avait envoyé après le partage d'une photo affichant les deux vedettes de «Friends» en train de rire aux éclats sur le tournage de la série. Une capture d'écran sur laquelle on pouvait lire «Te faire rire a illuminé ma journée. Ça a illuminé ma journée».

«Dire au revoir à notre Matty a été une vague d'émotions infernales que je n'avais jamais ressentie auparavant», avait écrit Jennifer Aniston dans un communiqué sur les réseaux sociaux à l'époque. «Il faisait partie intégrante de notre ADN. Nous avons toujours été six. C'était une famille choisie qui a changé à jamais notre identité et notre destin. Pour Matty, il savait qu'il aimait faire rire les gens. Comme il le disait lui-même, s'il n'entendait pas ce "rire", il pensait qu'il allait mourir. Sa vie en dépendait littéralement. Et il a réussi à le faire. Il nous a tous fait rire. Et rire fort», avait conclu l'actrice de 56 ans.

Jennifer Aniston sera à l'affiche à la rentrée de la 4ème saison de la série «The Morning Show», une plongée dans les coulisses d'une matinale télévisée à l'ère du #MeToo, avec un premier épisode diffusé le 17 septembre sur la plate-forme Apple TV+. «Cette émission, c'était 20 ans de thérapie regroupés en 10 épisodes», avait confié l'actrice au «Los Angeles Times» au moment de la sortie de la première saison.