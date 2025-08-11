Jennifer Lopez : la vidéo de la chanteuse avec un gros insecte dans son cou devient virale

Une vidéo de la chanteuse Jennifer Lopez délogeant avec assurance un insecte rampant dans son cou en plein concert fait le buzz.

Il voulait lui voler la vedette. Un gros grillon a rampé sur la robe de Jennifer Lopez lors d’une récente représentation de sa tournée «Up All Night : Live».

La chanteuse se produisait à Almaty, au Kazakhstan, lorsque l’insecte a remonté le long de son corps pour finir par se poster dans son cou.

Alors qu'elle chantait dans le micro, les spectateurs ont commencé à crier.

Sans perdre une seconde, Jennifer Lopez a fait voler le cricket d'un mouvement très sûr mais gracieux, en disant à la foule : «Ça me chatouillait», puis de continuer sa performance.

Sa réaction très calme suscite l’admiration sur les réseaux. «Elle finit la chanson comme si de rien n'était. Et à la fin, elle se dégonfle avec une classe incroyable ! Si c'était moi, je hurlerais déjà ! 😂😂😂», a écrit une fan. «Toujours professionnelle», a dit un autre.

«Kiss of the Cricket»

La légende de la vidéo de l'incident partagée sur un compte de fans s’amuse : «Coup de théâtre : @JLo vient de commencer les répétitions pour ‘Kiss of the Cricket Woman’... sur scène... en temps réel. 😂💋🦗.»

La mention de «Kiss of the Cricket Woman» est un jeu de mots avec le prochain projet de la chanteuse, ‘Kiss of the Spider Woman’, une nouvelle adaptation cinématographique du classique de Broadway de 1993 qui sortira cet automne.

Ce n'est pas la première fois que Jennifer Lopez est victime d'un incident sur scène. Le 25 juillet, la chanteuse a eu un problème vestimentaire lors d'un concert à Varsovie, en Pologne.