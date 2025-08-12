Après le cinéma, Pamela Anderson se lance dans la vente... de cornichons

Actuellement à l'affiche du film «The Naked Gun», Pamela Anderson ne cesse de faire parler d'elle. Loin des projecteurs, elle intrigue aujourd'hui en lançant sa propre marque de cornichons, à la saveur bien particulière.

Une agitée du bocal. En ce mois d'août, l'actrice Pamela Anderson est sur tous les fronts, multipliant les projets cinématographiques. A l'affiche du film «The Naked Gun» et venant d'achever les représentations de la pièce «Camino Real» de Tennessee Williams, l'ancienne vedette d'«Alerte à Malibu» a quitté les plateaux de tournage pour se réfugier en cuisine et y lancer sa marque de cornichons.

L'actrice et militante s'est associée à la marque californienne «Flamingo Estate» pour lancer une édition limitée des célèbres condiments allongés, initulée «Pamela's Pickles». Un produit pas si glamour à l'esthétique pourtant très «girly», et dont les bénéfices seront reversés à la cause animale.

Des cornichons à la rose, vendus 38 dollars

Une collaboration qui a vu le jour ce lundi 11 août, et dont la naissance remonte à un petit-déjeuner organisé plus tôt cette année au siège de la marque «Flamingo Estate», situé à Los Angeles, où Pamela Anderson avait rejoint le fondateur Richard Christiansen, se remémorant les rituels de sa famille en matière de cornichons sur l'île de Vancouver, une tradition qu'elle a revisitée dans son livre de cuisine paru en 2023, «I Love You : Recipes from the Heart».

«Quel délicieux voyage... et quelle rencontre dans leur magnifique maison ! C'était une réunion entre âmes sœurs», a écrit Pamela Anderson dans un communiqué. «Le soin apporté à ces terres et à ses collaborations sincères est authentique. Nous sommes très fiers de partager avec vous notre amour commun pour les condiments (en particulier les cornichons). Et le fait de reverser les bénéfices au California Wildlife Center, qui en a tant besoin, est un rappel prophétique des nombreux stands de limonade que nous avons tenus à Malibu et des heures de bénévolat», a ajouté la comédienne de 58 ans.

La recette de base provient de la grand-tante de Pamela Anderson, Vie, dont les cornichons primés étaient un incontournable de la table familiale. L'actrice y a ajouté sa touche personnelle avec des pétales de rose séchées, tandis que «Flamingo Estate» y a incorporé du poivre rose, du piment guajillo et du sel de mer fumé, ainsi que du piment d'Espelette biologique. La magie a alors opéré, offrant des cornichons savoureux et croquants, au goût fumé et avec une subtile note florale, symbole de la féminité incarnée par celle qui symbolisait autrefois l'archétype intense d'une sensualité irréaliste.

Les bocaux de «Spicy Rose Dill Pickles» sont actuellement en vente sur le site de la marque pour le prix de 38 dollars (soit environ 32 euros). L'intégralité des recettes seront ensuite reversées au California Wildlife Center, un centre vétérinaire à but non lucratif qui soigne chaque année plus de 4000 animaux sauvages blessés, abandonnés ou malades.

Depuis qu'elle a acheté la propriété de sa grand-mère il y a 30 ans, Pamela Anderson entretient six potagers. «Tout cela a été une expérience enrichissante. Mon jardin a atteint la taille d'un terrain de football», a t-elle déclaré. «Je partage tout ce qui pousse, des fleurs aux légumes, et j'adore offrir des paniers de fruits et légumes frais, des cornichons, des tomates en conserve et des confitures. Je fais également du pain au levain et je le partage — c'est une activité méditative et apaisante», a conclu l'actrice qui en 2023, prônant un retour au naturel, avait pris la décision d'arrêter de se maquiller lors de grands évènements publics.