Joshua Jackson est-il en couple avec une comédienne de la série «La Chronique des Bridgerton» ?

Selon les révélations du site américain Page Six, Joshua Jackson et la comédienne de la série «La Chronique des Bridgerton», Simone Ashley, ont été aperçus lors d’une balade dans les rues de New York. Un rapprochement inattendu qui alimente les plus folles rumeurs.

Un nouvel amour ? Le site américain Page Six vient de publier une série de clichés montrant Joshua Jackson et Simone Ashley, révélée dans la saison 2 de «La Chronique des Bridgerton», en train d’arpenter les rues de New York, complices et souriants. C’est la première fois que les deux acteurs font une apparition en public, et forcément, les rumeurs concernant un rapprochement amoureux ne cessent d’affoler les fans depuis.

Joshua Jackson, connu pour son rôle dans la série «Dawson», a été en couple avec Jodie Turner-Smith de décembre 2019 à mai 2025, avant que celle-ci ne demande le divorce. Ils sont actuellement au cœur d’une bataille judiciaire concernant la garde de leur fille, Juno, 5 ans. L’acteur de 47 ans a vécu ensuite une brève relation sentimentale avec Lupita Nyong’o, avec laquelle il avait été photographié en mars 2024 au Mexique. En octobre dernier, la comédienne avait laissé entendre qu’elle était à nouveau célibataire.

Simone Ashley, 30 ans, a été en couple pendant plusieurs années avec Constantine ‘Tino’ Klein, de novembre 2022 à mars 2025. La jeune femme avait alors évoqué son «ère de célibat» auprès du site américain PEOPLE. «Il s’agit de développement personnel, et je cherche une personne qui a confiance en elle et qui est prête à s’engager comme je le suis», avait-elle indiqué, précisant ne pas être pressée de se remettre en couple. «C’est facile d’enchaîner avec une nouvelle relation immédiatement, mais j’ai décidé de ne pas faire cela. Je veux prendre le temps de trouver la bonne personne, celle qui me convient, et de travailler sur moi-même – de grandir et de me concentrer sur ma vie professionnelle», avait-elle ajouté.