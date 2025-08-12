Plus d'un million de dollars : Cristiano Ronaldo demande sa compagne Georgina en mariage avec une énorme bague de fiançailles

Près de dix ans après leur rencontre, Cristiano Ronaldo a demandé la main de sa compagne Georgina Rodriguez. Des fiançailles officialisées sur le compte Instagram de la mannequin originaire d'Argentine, où elle y dévoile une bague XXL au prix astronomique.

Ballon d'or mais bague en diamant. L'attaquant portugais star des pelouses Cristiano Ronaldo a su viser en pleine lucarne le coeur de sa belle, Georgina Rodriguez, en lui demandant sa main. La mannequin, sa compagne depuis près de dix ans et mère de ses enfants, a officialisé la demande sur ses réseaux sociaux, en y dévoilant une bague loin de passer inaperçue.

Une véritable carton après la publication ce lundi 11 août des mains des deux tourtereaux, où l'annulaire gauche de l'égérie Guess est apparu surmonté d'une énorme bague en diamant ovale, la publication ayant récolté près de 10 millions de likes et 200.000 commentaires.

«Oui, je le veux»

Une photo qui, pour contrebalancer l'imposant bijou, a été accompagnée d'une légende en toute sobriété. «Oui, je le veux. Dans celle-ci et dans toutes mes vies», peut-on lire sur le compte Instagram de la mannequin, suivie par plus de 68 millions d'abonnés. S'en est suivi une pluie de commentaires élogieux, à l'image de celui laissé par l'influenceuse Nabilla «Omg amazing bless you», «Mon dieu c'est incroyable, que Dieu te bénisse» en français.

Les deux stars se sont rencontrées en 2016, alors que Georgina Rodriguez travaillait comme vendeuse dans une boutique de la marque Gucci à Madrid. Le coup de foudre opère entre le quintuple Ballon d'or et l'employée dans le luxe, mais ce n'est que plus tard que Cristiano Ronaldo croisera à nouveau son regard. Une rencontre racontée en détails dans la série Netflix consacrée à celle devenue depuis mannequin, «Je suis Georgina». «Le destin nous a réunis à nouveau lors d'une soirée. C'est là que nous avons discuté pour la première fois. C'était un moment très spécial car, malgré le monde qui nous entourait, nous avions l'impression d'être seuls», a détaillé la future épouse du joueur portugais.

Une relation ensuite officialisée en 2017, année où le couple a accueilli leur première fille prénommée Alana Martina, le quatrième enfant de Cristiano Ronaldo. Si les futurs époux ont depuis filé le parfait amour, leur quotidien a néanmoins été obscurci par une triste nouvelle. Alors que les deux tourtereaux attendaient des jumeaux, l'ancienne star du Real Madrid avait annoncé en avril 2022 la naissance de leur seconde fille, Bella Esmeralda, en même temps que le décès de leur petit garçon prénommé Angel.

«C'est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer la mort de notre fils. C'est la plus grande douleur que les parents puissent ressentir», avait écrit le footballeur. «Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur», avait-il conclu, bouleversé. Une épreuve qu'aura su traverser le couple, qui touche à nouveau à la joie avec l'annonce de leur union pour la vie.

Une bague estimée à plus d'un million de dollars

Une bague qui aura su attirer l'attention des aficionados du joueur et de sa future épouse, mais également des spécialistes des pierres précieuses, à l'image de Tobias Kormind, directeur général de 77 Diamonds à Londres. Dans le magazine américain People, l'expert estime que l'éblouissant bijou de Georgina Rodriguez vaut environ 35 carats, en prenant en compte uniquement la pierre centrale ovale. Lorsque l'on se penche de plus près sur ce qui l'entoure, on peut apercevoir un anneau flanqué de pierres latérales ovales serties sur platine, qu'il estime à environ un carat chacune, portant le poids total de la bague à 37 carats.

Pour l'habitué des joyaux, la taille imposante de la bague la place au même rang que le célèbre diamant Taylor-Burton, une pierre en forme de poire de 69,42 carats offerte à Elizabeth Taylor par Richard Burton, qu'il aurait achetée chez Cartier et acquise pour plus d'un million de dollars lors d'une vente aux enchères. En comparant les deux bijoux, Tobias Kormind a estimé que la bague de Rodriguez vaudrait 5 millions de dollars.

Une demande en mariage attendue par les fidèles abonnés du couple, mais également par Georgina Rodriguez elle-même. Dans la première saison de la série «Je suis Georgina», l'influenceuse avait laissé entendre qu'elle attendait que son compagnon lui passe la bague au doigt. Le joueur d'Al-Nassr avait quant à lui joué la carte de l'honnêteté, indiquant qu'il demanderait la mannequin en mariage lorsqu'il aurait le «déclic». Aucune date concernant les festivités n'a pour l'instant été dévoilée.