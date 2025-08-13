«C'est mon plus grand regret» : Leonardo DiCaprio dévoile le nom du film dans lequel il aurait adoré jouer

Alors occupé par le tournage de «Titanic», Leonardo DiCaprio a dû refuser un rôle proposé par Paul Thomas Anderson. Interrogé par le réalisateur, l'enfant chéri du cinéma a avoué que cette récusation demeure encore aujourd'hui son plus grand regret.

Une proposition tombée à l'eau. Interviewé par Paul Thomas Anderson, le réalisateur d'«Une bataille après l'autre», qui portera à l'écran Leonardo DiCaprio dès la rentrée, le blond le plus célèbre d'Hollywood a révélé son plus grand regret. Si sa filmographie est pourtant bien remplie, comprenant entre autre le cultissime «Titanic», l'absence du film «Boogie Nights» proposé par le cinéaste derrière «Licorice Pizza» il y a près de trente ans semble laisser au comédien un goût amer.

Avant le début du tournage et de la finalisation du casting, Leonardo DiCaprio était le choix initial de Paul Thomas Anderson pour incarner Eddie Adams, un lycéen qui abandonne ses études et devient l'une des stars les plus populaires de l'industrie du porno sous le nom de Dirk Diggler. Mais l'acteur s'était déjà engagé pour camper Jack Dawnson dans le «Titanic» de James Cameron, rôle qui allait le propulser au rang de star mondiale du cinéma.

«J'ai pensé que c'était un chef d'oeuvre»

«Je vais le dire même si tu es là : mon plus grand regret est de ne pas avoir joué dans "Boogie Nights"», a admis Leonardo DiCaprio. «C'était un film profond de ma génération. Je ne peux imaginer personne d'autre que Mark [Wahlberg] dans ce rôle. Quand j'ai enfin pu voir ce film, j'ai tout simplement pensé que c'était un chef-d'œuvre. C'est ironique que ce soit toi qui me pose cette question [sur les regrets], mais c'est vrai», a ajouté celui qui a longtemps guetté l'Oscar comme le Graal.

Selon la légende, Paul Thomas Anderson voulait voir devant sa caméra Leonardo DiCaprio dans «Boogie Nights» après avoir vu le jeune acteur dans «Basketball Diaries» en 1995. Lorsque celui-ci a refusé le rôle, le trader toxique du «Loup de Wall Street» a alors suggéré au cinéaste de choisir son partenaire à l'écran Mark Wahlberg.

DiCaprio et Anderson désormais réunis

Il aura ensuite fallu attendre trente ans pour voir le réalisateur et le comédien en duo dans «Une bataille après l'autre», leur première collaboration cinématographique, qui sortira en salles le 24 septembre prochain. Dans le prochain long-métrage de l'un des cinéastes prodiges d'Hollywood, Leonardo DiCaprio y incarne Bob Ferguson, un révolutionnaire sur le déclin qui se bat pour sauver sa fille.

«Pourquoi ça nous a pris autant de temps ?», a demandé Paul Thomas Anderson à sa nouvelle recrue à propos de leur collaboration. «Je sais que ce film est sur votre bureau depuis longtemps», a répondu l'acteur de 50 ans. «Ma motivation pour faire ce film était assez simple : cela fait environ vingt ans que je souhaite travailler avec toi, Paul, et j'ai adoré cette idée d'un ancien révolutionnaire qui tente d'effacer son passé, de disparaître et d'essayer de mener une vie normale en élevant sa fille», a conclu Leonardo DiCaprio.

Une situation similaire vécue par Brad Pitt, qui aurait pu partager l'écran au côté de Leonardo DiCaprio. Avant de briller dans «Once Upon a Time... in Hollywood», la coqueluche de ses dames avait refusé d'incarner Colin Sullivan dans la vertigineuse traque de Martin Scorsese «Les Infiltrés», rôle finalement attribué à Matt Damon.