«Il n'y a pas de temps à perdre» : Leonardo DiCaprio, 50 ans, évoque ses fréquentations en tant qu'homme plus âgé

Leonardo DiCaprio, 50 ans, évoque sans fard ses fréquentations en tant qu’homme plus âgé dans une récente interview, soulignant qu'à son âge «il n'a plus de temps à perdre».

Critiqué pour n'avoir eu de relations qu'avec des mannequins dans la vingtaine, Leonardo DiCaprio laisse entendre que la différence d’âge n’a aucune importance pour lui. L'acteur affirme d'ailleurs qu’il se sent aujourd'hui comme si il n'avait qu'une trentaine d’années, aussi et surtout qu'à son âge il ne peut désormais plus se permettre de perdre de temps dans des relations amoureuses qui ne seraient pas honnêtes.

Dans une interview publiée cette semaine dans la version britannique du magazine Esquire, le cinéaste américain Paul Thomas Anderson lui a demandé : «Tu vas répondre aussi vite que possible. Si tu ne savais pas quel âge tu as, quel âge penses-tu avoir maintenant ?» Ce à quoi la star de «Titanic» a répondu : «32 ans.»

Plus tard dans la même interview menée par le réalisateur, l'acteur a confié qu’à 50 ans désormais, il ne lui faut en tous les cas - que ce soit sur le plan professionnel comme sur le plan personnel - «pas perdre de temps à faire semblant». «Avoir 50 ans crée un sentiment comme si vous aviez envie d'être plus honnête et de ne pas perdre votre temps. Je ne peux qu'imaginer comment les prochaines décennies vont se dérouler. Je regarde ma mère, par exemple, et elle dit exactement ce qu'elle pense, sans perdre de temps. Elle ne perd pas de temps à faire semblant.»

Depuis des années, Leonardo DiCaprio est la cible de nombreuses blagues sur les rencontres amoureuses, et doit faire face à de vives réactions suite à son refus apparent de courtiser une femme de plus de 25 ans. Il serait depuis août 2023 en couple avec Vittoria Ceretti, 27 ans.