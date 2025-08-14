James Van Der Beek (Dawson) se confie sur son cancer colorectal et le symptôme méconnu de sa maladie

Des mois après avoir annoncé être atteint d'un cancer colorectal, l'acteur James Van Der Beek, icône des adolescentes dans la série «Dawson», a révélé quel signe d'apparence anodine l'a poussé à consulter un professionnel de santé.

Mieux vaut prévenir que guérir. Nouveau visage de la prévention du cancer colorectal depuis avoir annoncé en être atteint, l'acteur de 48 ans James Van Der Beek, popularisé dans la série «Dawson», est revenu sur un symptôme loin d'apparaître comme un signal d'alarme.

Exit la petite ville côtière fictive de Capeside, devenue un refuge pour des milliers d'adolescents, la réalité est toute autre pour celui qui campait Dawson Leery. Confronté à un cancer colorectal de stade 3, l'heure est désormais au repos grâce à la pratique du yoga, à la guérison, en ayant adopté un régime cétogène pauvre en sucres, mais également à la prévention. L'acteur, qui vit avec sa femme Kimberly et leurs six enfants dans un ranch au Texas, a déclaré avoir décidé de rendre public son diagnostic pour «sensibiliser» au maximum.

Un changement en apparence banal

Avant qu'un médecin ne pose les mots sur la maladie dont souffre encore aujourd'hui James Van Der Beek, l'acteur se pensait épargné par une telle pathologie. «J'ai toujours associé le cancer à l'âge et à un mode de vie malsain et sédentaire», avait déclaré le père de famille au magazine People. «Mais j'étais en excellente forme cardiovasculaire. J'essayais de manger sainement, du moins autant que je me souvienne», avait-il ajouté.

L'acteur a confié que ses premiers symptômes, comme ceux de nombreux patients atteints d'un cancer du côlon, étaient des changements dans ses selles, observés durant l'été 2023. Il a d'abord pensé que ces variations étaient dues à sa consommation de café, mais les irrégularités ont persisté. «Quand j'ai arrêté d'en boire et que cela ne s'est pas amélioré, je me suis dit : "Bon, je ferais mieux de faire vérifier ça"», avait-t-il déclaré.

Après une coloscopie, le diagnostic était alors posé. «Puis le gastro-entérologue m'a annoncé, avec beaucoup de tact, que c'était un cancer. J'étais en état de choc», avait confié celui qui était cette année à l'affiche de la comédie romantique «Closer», sans pour autant révéler les traitements qu'il a suivis. Selon l'American Cancer Society, le cancer colorectal peut être traité par un ensemble de médicaments, une intervention chirurgicale et une chimiothérapie.

Un acteur engagé dans la prévention

«Le plus difficile, c'est qu'il y a tellement d'inconnues avec le cancer», avait déclaré James Van Der Beek. «On se demande : "Comment puis-je guérir ? Est-ce que ce traitement fonctionne ? Est-ce que la maladie va revenir ?". Pour quelqu'un qui aime avoir des réponses, ne pas savoir est l'une des choses les plus difficiles», avait révélé le comédien, inquiet.

Engagé depuis dans la prévention du cancer colorectal, l'acteur révélé au public il y a vingt ans fait bon usage de sa notoriété. «J'ai l'impression que c'est une grande partie de mon processus de guérison de faire passer le message et d'aider le plus de gens possible à ne pas vivre la même situation que moi», avait-il affirmé. Devenu fervent promoteur du test sanguin Shield, capable de détecter à l'aide d'une prise de sang les protéines associées au cancer colorectal, l'acteur le présente comme une alternative moins contraignante que la coloscopie.

Pour rappel, le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, avec plus de 47.000 nouveaux cas diagnostiqués en 2023. Les principaux symptômes de la maladie sont les suivants : un transit perturbé, avec une alternance entre diarrhée et constipation, des vomissements, un besoin pressant d'aller aux toilettes, du sang dans les selles ou encore des douleurs abdominales inexpliquées.