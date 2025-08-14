«Peut mieux faire» : les regrets de David Pujadas concernant l'éducation de ses quatre enfants

Dans le numéro de Gala à paraître jeudi 14 août, David Pujadas s’est confié à cœur ouvert sur sa vie de famille et les reproches exprimés par ses quatre enfants concernant ses absences répétées pendant leur enfance.

Un bilan lucide. Visage du journal télévisé du 20H sur France 2 de 2001 à 2017, David Pujadas a vécu une carrière particulièrement intense en tant qu’animateur d’un des rendez-vous d’information les plus suivis de France. Une profession qui n’a pas été aisément compatible avec sa vie de famille, notamment l’éducation de ses quatre enfants, Esther, Adèle, Adam et Rose.

Dans le numéro du magazine Gala disponible en kiosque jeudi 14 août, David Pujadas a reconnu ne pas avoir été très présent pour ses deux aînés, nés de sa relation avec Ingrid avec laquelle il a été en couple entre 2004 et 2017. «Mes deux grandes filles, Esther, 30 ans, et Adèle, 26 ans, me reprochent d’avoir été un père trop absent. Au moment de la séparation avec leur mère, je présentais le 20 Heures, je rentrais tard, ça n’avait pas de sens de faire une garde partagée», a-t-il confié.

Conscient de la portée de ses choix, le journaliste explique avoir tenté de rectifier le tir avec les deux cadets. «Pour les deux plus jeunes, Adam, 17 ans, et Rose, 15 ans, j’ai essayé d’être plus présent. Le rite du déjeuner du mercredi s’est ajouté aux vacances et aux deux week-ends par mois», précise-t-il. En juin 2024, David Pujadas avait révélé à TV Mag qu’une de ses filles exerçait la même profession que lui. Mais qu’elle avait changé son nom pour garder l’anonymat. «Elle a changé de nom et je ne me permettrai pas de révéler son nom», s’était-il contenté de dire.