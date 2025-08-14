Priscilla Presley accusée d'avoir «débranché» sa fille Lisa Marie Presley pour prendre le contrôle de l’héritage d'Elvis

Selon les informations relayées par le site américain Entertainment Weekly, Priscilla Presley est visée par une plainte déposée par deux anciens associés qui affirment que celle-ci aurait volontairement «débranché» sa fille Lisa Marie Presley pour prendre le contrôle de l’héritage d’Elvis.

Des accusations gravissimes. Priscilla Presley est visée par une plainte déposée lundi 11 août au tribunal de Los Angeles par deux de ses anciens associés - Brigitte Kruse et Kevin Fialko - qui l’accusent d’avoir «débranché» sa fille, Lisa Marie Presley dans les heures qui ont suivi son hospitalisation en janvier 2023 afin de s’assurer le contrôle de l’héritage d’Elvis, avant d’arnaquer ses associés, rapporte le site américain Entertainment Weekly.

La plainte accuse également Priscilla Presley de porter de fausses accusations d’abus de faiblesse envers une personne âgée à l’encontre de Brigitte Kruse et Kevin Fialko afin de ruiner leurs réputations. Les deux plaignants exigent une compensation d’un montant de 50 millions de dollars. Dans un communiqué, l’avocat de Priscilla Presley, Martin D. Singer, qualifie cette plainte comme étant «une des plus honteuse, ridicule, salace et infondée» qui lui ait été donnée de voir dans l’exercice de ses fonctions.

«Ce n’est rien de plus qu’une tentative triste et vicieuse de faussement ternir la réputation d’une femme octogénaire en réponse à sa précédente plainte», a-t-il indiqué. L’avocat précise que la fille de Lisa Marie Presley, la comédienne Riley Keough, «soutient sa grand-mère à 100%» et qu’elle est «écœurée» par les accusations proférées dans la plainte déposée par Brigitte Kruse et Kevin Fialko.

La bataille judiciaire opposant Priscilla Presley à ses deux anciens associés a débuté en octobre 2023 après que Brigitte Kruse a dénoncé une supposée violation du contrat après la décision de Priscilla Presley de mettre fin à leur partenariat mis en place un an auparavant. En réponse, l’ancienne épouse d’Elvis avait porté plainte contre ses anciens associés, ainsi que deux autres partenaires, qu’elle accusait de vouloir prendre le contrôle de ses finances, et d’accaparer la majorité de ses revenus. L’affaire devrait se régler devant les tribunaux à une date ultérieure, à moins qu’un accord soit trouvé entre les parties d’ici là.