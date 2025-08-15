Jacklyn, la mère de Jeff Bezos, est décédée à l'âge de 78 ans

Jacklyn Bezos, mère du célèbre propriétaire d'Amazon, est décédée à l'âge de 78 ans. En deuil, Jeff Bezos a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram, accompagné d'un tendre hommage à celle qui l'a vu grandir.

Jeff Bezos perd son pilier. Atteinte de la maladie à corps de Lewy, la mère du fondateur d'Amazon est décédée ce jeudi à l'âge de 78 ans. Une disparition annoncée par son fils sur les réseaux sociaux, où l'homme d'affaires y a livré un témoignage émouvant, retraçant la vie de Jacklyn Bezos.

Elle était l'une des premières investisseuses du géant du e-commerce, après avoir investi, aux côtés de son mari, plus de 245.000 dollars dans Amazon en 1995. La librairie en ligne fondée par son fils un an plus tôt, devenue depuis l'une des entreprises les plus valorisées au monde, avec une valeur actuelle de près de 2.500 milliards de dollars.

Mère à l'âge de 17 ans

«Pour elle, l'entrée à l'âge adulte a commencé un peu tôt lorsqu'elle est devenue ma mère, à 17 ans. Cela n'a pas dû être facile, mais elle a réussi», a déclaré Jeff Bezos sur son compte Instagram. «Elle s'est lancée avec férocité dans la tâche de m'aimer, a fait entrer mon incroyable père dans l'équipe quelques années plus tard, puis a ajouté ma sœur et mon frère à sa liste de personnes à aimer, protéger et nourrir», a ajouté le troisième homme le plus riche du monde.

La femme de Jeff Bezos, la présentatrice américaine Lauren Sanchez, a également exprimé sa douleur dans un commentaire. «Elle va tellement nous manquer. Je t'aime», a publié celle qui est devenue l'épouse du milliardaire au mois de juin. Une nécrologie partagée sur le site «Bezos Scholars Program» a rendu hommage à cette mère célibataire qui a consacré sa vie à l'éducation et s'est attachée à nourrir et développer l'esprit des enfants à travers ce programme mené aux États-Unis et en Afrique.

Atteinte d'une maladie neurologique

L'homme d'affaires a ensuite poursuivi en ajoutant qu'après une longue bataille contre la démence à corps de Lewy, elle s'est éteinte ce mercredi, entourée de tous ceux qui l'aimaient, notamment ses enfants, ses petits-enfants ainsi que le père du fondateur d'Amazon, qui ont assisté à ses derniers instants.

Diagnostiquée avec cette pathologie en 2020, aussi appelée démence à corps de Lewy, Jacklyn Bezos souffrait de ce trouble cognitif caractérisé par des dépôts anormaux d'une protéine se formant à l'intérieur même des cellules cérébrales. Un trouble qui affecte majoritairement les parties du cerveau liées aux fonctions cognitives et au mouvement, se rapprochant de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson.

Actuellement, il n'existe aucun traitement spécifique pour lutter contre cette atteinte neurodégénérative. Seule une médication symptomatique existe, se limitant à gérer les symptômes de la maladie, comme les hallucinations ou le déficit cognitif.

Alors qu'elle suivait des cours du soir et travaillait dans une banque, elle a rencontré son deuxième mari, Miguel Bezos, avec qui elle a été mariée pendant près de 60 ans jusqu'à sa mort et qui a adopté Jeff. Le couple a ensuite donné naissance à deux autres enfants, Christina et Mark.