«Je fais à manger, le ménage...» : Halle Berry répond aux critiques de son ex-mari David Justice

Alors qu'elle a fêté ses 59 ans ce jeudi, Halle Berry semble avoir riposté aux propos récents de son premier ex-mari, David Justice, rapportant qu'il aurait divorcé parce qu'elle n'était pas assez maternelle à ses yeux.

Une remarque au goût amère. Alors que le premier mari de l'actrice Halle Berry s'est récemment livré à quelques confidences, avouant qu'il aurait souhaité qu'elle fasse la cuisine, le ménage et qu'elle ressemble à sa mère, la comédienne oscarisée a adressé un message subtilement salé à David Justice.

Dans sa dernière publication Instagram, Halle Berry a partagé des photos de ses vacances sous les tropiques aux côtés de son compagnon depuis cinq ans, l'auteur-compositeur Van Hunt. Dans un carrousel de photos où l'actrice y affiche son corps sculpté en bikini et un gâteau d'anniversaire à l'occasion de ses 59 ans célébrés ce jeudi, l'interprète de «Catwoman» y a glissé un cliché dévoilant une enveloppe où l'on peut lire le mot «Maman».

«Cuisine, ménage et maternité»

Mais c'est la légende quelque peu insolente de la publication qui a fait rire les internautes. «Ouf… ! Cuisine, ménage et maternité», a rédigé Halle Berry sur son compte Instagram. «La reine des légendes !», «Personne ne laisse Berry dans un coin», «Tu es tellement drôle mon dieu», se sont esclaffés les abonnés dans l'espace commentaires.

Une réponse cinglante à son premier mari, David Justice, qui avait affirmé dans un récent épisode du podcast «All the Smoke» que les tensions étaient apparues dans leur couple cinq mois seulement après s'être dit «oui» en 1993, alors que l'ancien joueur de baseball souhaitait fonder une famille. «Je cherchais une femme qui ressemblait à ma mère. [...] Si j'ai des enfants, est-ce que c'est avec cette femme que je voudrais les avoir ?», avait alors confié l'ex-athlète au micro de Matt Barnes.

«J'étais un enfant à l'époque. Elle ne cuisinait pas, elle ne faisait pas le ménage, elle ne semblait pas très maternelle et nous avons commencé à nous disputer», s'est-il souvenu. Mariés durant quatre années, jusqu'en 1997, David Justice a évoqué un quotidien mis à rude épreuve de part les emplois du temps respectifs des deux vedettes. «Nous avons passé de longues périodes séparés parce qu'elle tournait des films partout. Peut-être aurions-nous pu éviter la rupture si nous avions suivi une thérapie, mais je l'ignorais à l'époque», avait révélé l'ancien membre des Yankees.

Depuis leur divorce, les deux ex-tourtereaux ont chacun retrouvé l'amour. Si David Justice s'est remarié en 2001 avec la designer et ancienne mannequin Rebecca Villalobos, avec qui il a eu trois enfants, Halle Berry, de son côté, est devenue l'heureuse mère de deux enfants, Nahla Ariela et Maceo-Robert, issus de ses précédentes unions avec Gabriel Aubry et Olivier Martinez. Elle file depuis 2020 le parfait amour avec le chanteur Van Hunt.