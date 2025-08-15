Superman : une vidéo montrant Rachel Brosnahan embrasser David Corenswet hors caméra devient virale

Une vidéo montrant Rachel Brosnahan embrasser David Corenswet sur le tournage de «Superman» hors caméra est devenue virale, alimentant les rumeurs d’un rapprochement entre les deux comédiens pourtant mariés.

Une alchimie sur et en dehors de l’écran. Stars du film «Superman» de James Gunn qui a rencontré un beau succès depuis sa sortie en salles mi-juillet, Rachel Broshnahan et David Corenswet sont actuellement en tournée à travers le monde pour en assurer la promotion. C’est toutefois une vidéo montrant la comédienne de 35 ans embrassant l’interprète du super-héros alors que le réalisateur vient de crier «coupez !» qui embrase actuellement la presse people internationale, le public s’interrogeant sur la signification d’un tel moment. Simple résidu d’une scène, toujours dans le personnage ou d'une complicité débordante ?

Si de nombreux internautes n’y voient aucune malice, d’autres y voient un comportement problématique de la part de deux comédiens mariés. Surtout que, dès les premières interviews de la tournée promotionnelle, Rachel Brosnahan s’était vantée d’avoir embrassé l’acteur de 32 ans pendant quatre heures au moment de répondre à une question portant sur leur alchimie à l’écran. Avant que James Gunn ne précise : «À l’écran, oui !».

Rachel: “We made out for about four hours and then shot the rest of it.”

James:" ON SCREEN, yes"#ReleaseThe4HoursCut#Supermanpic.twitter.com/Ia4WqR6Yyj — simona ミ☆ dcu clois era (@wonderswoman_) July 5, 2025

«Cela a aidé que pour notre première scène ensemble, nous nous sommes embrassés pendant environ quatre heures, avant d’enchaîner avec le reste du tournage», lançait-elle début juillet. Des propos qui, mis en parallèle de la vidéo qui vient de fuiter, aliment les plus folles rumeurs d’infidélité. Il y a également eu cette vidéo des deux comédiens réalisant un exercice de respiration dans le cadre d'une mise en scène pour un média américain durant lequel leur complicité est plus qu'évidente.

En parallèle, des internautes ont remarqué que l’époux de Rachel Brosnahan, le comédien Jason Ralph a «liké» un commentaire déplacé d’un internaute posté sur une photo mise en ligne le 2 juin dernier d’une banane écrasée au sol sur son compte Instagram. Ce dernier le traitait ouvertement de «cocu» et lui demandait de «se défendre» face au comportement de son épouse avec David Corenswet.

Certains ont voulu y voir une réaction sarcastique à propos d'un sujet privé qui ne regarde que lui et son épouse. D’autres veulent y voir un comportement passif-agressif qui témoignerait de la situation explosive qui se jouerait dans les coulisses de leur mariage depuis la sortie du film. Les commentaires de la publication en question ont depuis été désactivés. Reste à voir comment cette situation évolue au fil des mois.