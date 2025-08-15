Tony Parker remet en vente son incroyable demeure au Texas pour plus de 14 millions d’euros (photos)

L'ancien meneur des San Antonio Spurs Tony Parker a remis en vente sa demeure située dans la banlieue de la ville du Texas pour un montant dépassant les 14 millions d'euros.

Une résidence texane pour rêver plus grand. Désormais partagé entre ses activités entrepreneuriales et la gestion de l’ASVEL, engagé en Betclic Élite, la légende du basketball français Tony Parker a remis en vente sa propriété, situé dans la région de San Antonio (Texas) où il a évolué entre 2001 et 2018, pour un montant de 16,5 millions de dollars, soit 14,2 millions d’euros.

© Leonardo Lopes

Une somme bien inférieure à celle dévoilée lors de sa première mise en vente en 2021, et qui était de 19,5 millions de dollars.

© Leonardo Lopes

Mis en vente par un expert de l’immobilier de luxe comme l’indique SporTune, le complexe de 21 hectares est situé dans la communauté d’Anaqua Springs Ranch et est impressionnant : comprenant une demeure principale, une maison pour les invités ainsi qu’une salle de sport, il compte au total 10 chambres et 12 salles de bains.

© Leonardo Lopes

En plus de ces espaces de vie répartis sur 2.000 mètres carrés, la résidence compte notamment un parc aquatique disposant de 8 piscines, un cinéma privé, des courts de tennis, une serre, ainsi qu’un verger.

© Leonardo Lopes

Ces dernières semaines, l’ensemble du complexe immobilier a été mis en avant sur Internet grâce à la venue du célèbre streamer Kai Cenat lors d’un stream sur Twitch, où ce dernier ainsi que ses 18 millions de followers ont pu découvrir la salle des trophées de Tony Parker.