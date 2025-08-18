Kévin Mayer : le décathlonien s'est marié à sa compagne de longue date Delphine Jariel

Après neuf ans de vie commune, Kevin Mayer et Delphine Jariel se sont passés la bague au doigt. Le décathlonien français a annoncé l’heureux événement lundi 18 août sur son compte Instagram.

Ils se sont dits «oui». En couple depuis neuf ans, Kevin Mayer et Delphine Jariel ont décidé de sceller leur amour. Le champion tricolore de 33 ans a annoncé l’heureuse nouvelle lundi 18 août sur Instagram. «Mrs & Mr», est-il écrit en légende de leur publication conjointe, composée d’une série de photos de leur mariage.

Pour le grand jour, Delphine Jariel, 27 ans, a opté pour une robe bustier en dentelle, tandis que Kevin Mayer, double champion du monde du décathlon et vice-champion olympique à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, a arboré un smoking noir, agrémenté d'un nœud papillon.

Les amoureux ont entamé leur relation en 2016, après s’être rencontrés lors du programme de parrainage Les Étoiles du Sport. Championne de France de planche à voile, Delphine Jariel a suivi en parallèle de sa carrière sportive des études de kinésithérapie, qu'elle a validées en 2021 en décrochant son diplôme.

L’année d’après, en 2022, la jeune Héraultaise est ainsi devenue la kinésithérapeute attitrée de Kevin Mayer qui, pour rappel, a été contraint de renoncer aux Jeux olympiques de Paris pour cause de blessure. Malgré cette désillusion, le Français a manifesté son «envie» de participer aux Jeux de Los Angeles en 2028, et espère même poursuivre sa carrière jusqu’en 2032.