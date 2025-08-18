Madonna : la star fête ses 67 ans en Italie entourée de ses enfants et de son compagnon

La reine de la pop Madonna a célébré son 67e anniversaire à Sienne, en Italie, en compagnie de ses enfants et de son compagnon Akeem Morris.

Ce 16 août, Madonna a soufflé sa 67e bougie en famille et dans une atmosphère pour le moins épique. Pour l’occasion, la star a en effet assisté au Palio di Siena, une course de chevaux montés à cru (sans selle) qui a lieu deux fois par an en Italie sur la Piazza del Campo, à Sienne. Comme en témoignent plusieurs clichés publiés sur X, la chanteuse a participé à cette fête traditionnelle depuis un balcon et entourée de ses proches.

Sa fille aînée Lourdes, 28 ans, qu'elle a eue avec le coach sportif Carlos Leon, était présente, tout comme son fils Rocco, 25 ans, fruit de ses anciens amours avec le réalisateur britannique Guy Ritchie. Son fils adoptif David Banda, 19 ans, ainsi que les jumelles Stella et Estere, 12 ans, adopté dans un orphelinat du Malawi en 2017, ont elles aussi fait le déplacement. Seule sa fille Mercy, adoptée en 2009, manquait à l’appel.

Sur les photos, on peut également apercevoir son compagnon Akeem Morris, de 38 ans son cadet, avec qui elle est en couple depuis au moins un an. Le footballeur jamaïcain et Madonna s’étaient rencontrés pour la première fois en août 2022 à l’occasion d'un shooting pour Paper Magazine. Ils se sont retrouvés deux ans plus tard, à l'été 2024, et depuis, les tourtereaux ne se sont plus quittés.