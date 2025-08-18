Mort d'Alain Delon : les enfants de l'acteur seront-ils présents à la cérémonie du premier anniversaire de sa mort à Douchy ?

Alors qu’un hommage est organisé, ce lundi, à Douchy dans le Loiret un an jour pour jour après la mort d’Alain Delon, les enfants de l’acteur disparu à 88 ans ne devraient pas être présents sur place.

Une cérémonie à sa mémoire. Selon les révélations de l’AFP il y a plusieurs semaines, un hommage «organisé par la mairie» de la commune de Douchy-Montcorbon, dans le Loiret, sera rendu à Alain Delon, un an après son décès à l’âge de 88 ans dans sa demeure. Le marie de la ville inaugurera notamment une plaque installée dans le stade de football, qui portera désormais le nom du comédien. Faute de place suffisante, cette cérémonie prévue à 14h30 devrait être fermée au public.

Le soir, la projection du documentaire «Delon – Douchy» dans la salle des fêtes du village voisin de Montcorbon – avec un prix fixé à 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants (les bénéfices seront versés à l’association Le Colibri venant en aide aux enfants de l’aide sociale) – verra six habitants de la commune parler de la présence d’Alain Delon et du lien profond qu’il avait tissé avec Douchy depuis son arrivée en 1971.

Aussi, selon une information exclusive du site de Voici, Anthony Delon ne compterait pas assisté à la cérémonie qui a toutefois été organisée «avec l’accord des enfants», avait-il indiqué à l’AFP. Le fils aîné du comédien aurait décidé de ne pas y participer «car c'est interdit au public», a confié une source. «C'est fait par 3 élus qui veulent boire une petite coupe», ajoute celle-ci. L’article de Voici assure qu’Anouchka et son frère, Alain-Fabien, devraient également faire l’impasse sur cet hommage.

Selon les révélations de Bernard Pascuito, auteur de la biographie «Delon, une vie aux aguets», au site belge Soir Mag, les enfants d’Alain Delon pourraient prochainement être contraint de vendre la demeure de Douchy en raison du coût exorbitant de son entretien. «Pour moi, ils seront obligés de vendre le Domaine de la Brûlerie, si cher à Alain Delon. Car la propriété de 120 hectares pèse lourd dans l’héritage et coûte 15.000 euros par mois rien qu’en entretien. Ils n’auront pas le choix. Même Alain Delon avait émis un moment le souhait de vendre Douchy de son vivant. Il ne voulait pas laisser cette charge aux enfants», a-t-il notamment expliqué.