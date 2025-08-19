Affaire Blake Lively-Justin Baldoni : la comédienne Isabela Ferrer affirme être «harcelée» par le réalisateur dans le cadre du procès

Révélée dans le film «Jamais plus», la comédienne Isabela Ferrer est désormais au cœur de l’affaire opposant Blake Lively à Justin Baldoni. Son avocat vient d’accuser ce dernier de la harceler après l’assignation à comparaître demandée par le camp de l’épouse de Ryan Reynolds.

Prise en étau. Isabela Ferrer a obtenu son premier rôle majeur dans «Jamais plus» dans lequel elle a incarné la version plus jeune de Lily Bloom, le personnage joué par Blake Lively. Un an plus tard, elle est désormais au cœur d’un procès sans merci opposant l’épouse de Ryan Reynolds à Justin Baldoni, le réalisateur et producteur du film que cette dernière a accusé de harcèlement sexuel en décembre 2024.

Selon un communiqué publié par son avocat, Sanford Michelman, et relayé par le site américain Variety, Isabela Ferrer affirme être «harcelée» par Justin Baldoni et son camp dans le cadre de l’assignation à comparaître devant le tribunal en tant que témoin exigée par les avocats de Blake Lively afin d’obtenir l’accès à toutes les communications entre l’actrice de 24 ans et un tiers dans le cadre du procès. Isabela Ferrer a dès lors été contrainte de faire appel à la société de production de Justin Baldoni, Wayfarer Studios - qui est son employeur - pour couvrir ses frais de justice.

Tentative d’intimidation

Aussi, selon Sanford Michelman, le réalisateur de «Jamais plus» se servirait de la dépendance financière de sa cliente vis-à-vis de sa société de production pour assurer sa représentation légale pour tenter de l’influencer dans le cadre de l’assignation à comparaître, notamment en ce qui concerne les documents et les messages qu’elle serait susceptible de produire dans le cadre du procès.

Pour les représentants d’Isabela Ferrer, ce comportement démontre «une tendance plus générale de Justin Baldoni à tenter d’intimider» la jeune femme dans cette affaire. Ils demandent à ce que des sanctions puissent être infligées en conséquence.

«Bien que Mme Ferrer se conformera fidèlement à ses obligations légales en vertu de toute assignation à comparaître, convocation ou ordonnance du tribunal, elle ne se laissera évidemment pas intimider ou extorquer par un camp pour participer de toute autre manière à la procédure», affirme Sanford Michelman dans le communiqué. Les avocats de Justin Baldoni n’ont pas encore réagi à cette accusation publique.

Le procès doit se tenir en mars prochain.