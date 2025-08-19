Brad Pitt vend sa maison de Los Angeles quelques semaines après avoir été cambriolé

Selon le site américain TMZ, Brad Pitt vient de finaliser la vente de sa maison à Los Angeles malgré le cambriolage dont l’acteur a été victime au début de l’été. Un événement qui n’a pas découragé l’acheteur, qui avait déjà fait les démarches nécessaires avant l’incident.

Une affaire classée. Brad Pitt a réussi à vendre sa maison à Los Angeles malgré le fait qu’elle ait été cambriolée fin juin rapporte le site américain TMZ. L’acheteur n’a manifestement pas été découragé par l’effraction commise dans la demeure du comédien de 61 ans dotée de 3 chambres et 2 salles de bain.

Baptisée la «Maison d’Acier», Brad Pitt avait acheté cette demeure construite en 1960 à la milliardaire Aileen Getty pour 5,5 millions de dollars en 2023, qui en avait elle-même fait l’acquisition en 2019 pour 4,1 millions de dollars auprès du guitariste des Maroon 5, James Valentine. L’héritière de la famille Getty, qui a fait fortune dans le pétrole, avait pour sa part acheté l’immense propriété de Brad Pitt à Los Feliz – acquise en 1994 pour 1,7 millions de dollars – où il a habité avec Angelina Jolie et leurs enfants pour 33 millions de dollars selon le site américain Dirt.

Que les fans de l’acteur se rassurent, la star du film «F1» a déjà emménagé dans sa nouvelle demeure, une magnifique maison de style espagnol, achetée pour 12 millions de dollars au guitariste du groupe The Killers, Dave Keuning.

Passionné d’architecture et de design, Brad Pitt possède un impressionnant patrimoine immobilier, dont le Château Miraval à Correns, en France, acheté avec son ex-épouse en 2011 pour 25 millions d’euros, en partenariat avec unz famille de vignerons, les Perrin. La propriété est un des points sensibles de leur bataille judiciaire actuelle après que la comédienne a vendu ses parts du château en octobre 2021 à un oligarque russe sans l’en avoir informé alors qu’il disposait d’un droit de préemption. Un procès pourrait se tenir dans le courant de l’année 2026.