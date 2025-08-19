Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

La chanteuse Perrie Edwards révèle avoir perdu deux bébés, dont un à six mois de grossesse

Aujourd'hui, Perrie Edwards est maman d'un petit garçon appelé Axel. [ROBIN MARCHANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Perrie Edwards, chanteuse britannique et ancienne membre du groupe Little Mix, a révélé ce lundi avoir perdu deux bébés, dont l’un à six mois de grossesse. 

Des épreuves terribles. Ancienne chanteuse du groupe Little Mix, Perrie Edwards a évoqué la perte de deux bébés lors de deux grossesses différentes. 

Invitée dans le podcast «We Need To Talk» («Nous avons besoin de parler») de Paul Carrick Brunson, Perrie Edwards est revenue sur sa vie de couple avec l’ancien milieu de terrain anglais Alex Oxlade-Chamberlain, avec lequel elle est fiancée depuis 2022. 

La chanteuse de 32 ans a notamment évoqué certaines épreuves difficiles que le couple a dû traverser, dont la perte de deux bébés : «J'ai fait une fausse couche très tôt lors de ma toute première grossesse», a-t-elle expliqué. 

«J'ai commencé à saigner peu de temps après avoir appris que j’étais enceinte, je suis allée à l'hôpital pour passer l'échographie et ils m'ont dit : "Il n'y a pas de bébé." Et je me suis dit : "Oh, j'ai inventé ça"», a ajouté l’ancienne copine de Zayn Malik

En 2020, Perrie Edwards est de nouveau tombée enceinte : «J'étais un peu nerveuse, je me disais : "Oh là là, je veux aller au-delà des 12 semaines. Je veux aller au-delà de ça"». 

«J'adorais être enceinte, c'était l'une des périodes les plus heureuses de ma vie», a-t-elle témoigné. En août 2021, la chanteuse a finalement pu donner naissance à Axel, un «bébé arc-en-ciel», un terme utilisé pour les bébés qui succèdent une fausse couche. 

«Le pire jour de ma vie» 

«Même pas un an» après la naissance d’Axel, Perrie Edwards a découvert qu’elle attendait un autre enfant : «Je répétais pour la dernière tournée de Little Mix et je me suis dit : "Je ne me sens pas bien". J’avais tous les symptômes possibles et imaginables. Je me suis dit : "Je crois que je suis enceinte"». 

Lors du cinquième mois de grossesse, l’artiste a eu un mauvais pressentiment : «Nous sommes allés faire ce qui était censé être une échographie à 20 semaines, mais nous étions en fait à 22 semaines, et ce fut le pire jour de ma vie. Vraiment horrible». 

Deux semaines plus tard, Perrie Edwards et son conjoint ont été informés que le coeur de leur bébé ne battait plus : «Je me souviens avoir tellement pleuré. Alex avait du mal à conduire. J'étais complètement désemparée. On a perdu le bébé à 24 semaines». 

Sur le même sujet Affaire Blake Lively-Justin Baldoni : la comédienne Isabela Ferrer affirme être «harcelée» par le réalisateur dans le cadre du procès Lire

«C’était bizarre, parce que la première fois que c'est arrivé, je pense que comme c'était si tôt, je m’étais juste dit : "Oh, c'est dur". Mais à 24 semaines, quand la chambre est déjà prête et que toute votre famille est au courant, c'est vraiment difficile», a expliqué la jeune femme.

Royaume-UniPeopleMusiqueGrossesse

À suivre aussi

Royaume-Uni : il rénove et met en vente une forteresse abandonnée sur une île pour en faire un paradis de la fête
Baisse de 15,6% des «vols à la tire» : la chasse aux pickpockets cartonne sur les réseaux sociaux à Londres
Kate et William : après trois ans de vie dans une demeure à Windsor, le couple princier s'apprête à emménager dans un nouveau manoir

Ailleurs sur le web

Dernières actualités