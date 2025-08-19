La chanteuse Perrie Edwards révèle avoir perdu deux bébés, dont un à six mois de grossesse

Perrie Edwards, chanteuse britannique et ancienne membre du groupe Little Mix, a révélé ce lundi avoir perdu deux bébés, dont l’un à six mois de grossesse.

Des épreuves terribles. Ancienne chanteuse du groupe Little Mix, Perrie Edwards a évoqué la perte de deux bébés lors de deux grossesses différentes.

Invitée dans le podcast «We Need To Talk» («Nous avons besoin de parler») de Paul Carrick Brunson, Perrie Edwards est revenue sur sa vie de couple avec l’ancien milieu de terrain anglais Alex Oxlade-Chamberlain, avec lequel elle est fiancée depuis 2022.

La chanteuse de 32 ans a notamment évoqué certaines épreuves difficiles que le couple a dû traverser, dont la perte de deux bébés : «J'ai fait une fausse couche très tôt lors de ma toute première grossesse», a-t-elle expliqué.

«J'ai commencé à saigner peu de temps après avoir appris que j’étais enceinte, je suis allée à l'hôpital pour passer l'échographie et ils m'ont dit : "Il n'y a pas de bébé." Et je me suis dit : "Oh, j'ai inventé ça"», a ajouté l’ancienne copine de Zayn Malik.

En 2020, Perrie Edwards est de nouveau tombée enceinte : «J'étais un peu nerveuse, je me disais : "Oh là là, je veux aller au-delà des 12 semaines. Je veux aller au-delà de ça"».

«J'adorais être enceinte, c'était l'une des périodes les plus heureuses de ma vie», a-t-elle témoigné. En août 2021, la chanteuse a finalement pu donner naissance à Axel, un «bébé arc-en-ciel», un terme utilisé pour les bébés qui succèdent une fausse couche.

«Le pire jour de ma vie»

«Même pas un an» après la naissance d’Axel, Perrie Edwards a découvert qu’elle attendait un autre enfant : «Je répétais pour la dernière tournée de Little Mix et je me suis dit : "Je ne me sens pas bien". J’avais tous les symptômes possibles et imaginables. Je me suis dit : "Je crois que je suis enceinte"».

Lors du cinquième mois de grossesse, l’artiste a eu un mauvais pressentiment : «Nous sommes allés faire ce qui était censé être une échographie à 20 semaines, mais nous étions en fait à 22 semaines, et ce fut le pire jour de ma vie. Vraiment horrible».

Deux semaines plus tard, Perrie Edwards et son conjoint ont été informés que le coeur de leur bébé ne battait plus : «Je me souviens avoir tellement pleuré. Alex avait du mal à conduire. J'étais complètement désemparée. On a perdu le bébé à 24 semaines».

«C’était bizarre, parce que la première fois que c'est arrivé, je pense que comme c'était si tôt, je m’étais juste dit : "Oh, c'est dur". Mais à 24 semaines, quand la chambre est déjà prête et que toute votre famille est au courant, c'est vraiment difficile», a expliqué la jeune femme.