Mort de Matthew Perry : Salma Hayek rend un hommage émouvant à l’acteur pour son anniversaire

Salma Hayek et Matthew Perry ont partagé l’affiche du film «Fools Rush In». [Salma Hayek / Capture d'écran Instagram]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

C'est sur Instagram, mardi 19 août, que l’actrice Salma Hayek a tenu à rendre hommage à Matthew Perry, décédé en octobre 2023, pour ce qui aurait été l'anniversaire de ses 56 ans. 

Un hommage touchant. Décédé en octobre 2023, l’acteur de la célèbre série «Friends» Matthew Perry aurait fêté ses 56 ans ce mardi 19 août. Son amie Salma Hayek a eu une pensée pour lui. 

Presque deux ans après sa mort, provoquée par une overdose accidentelle de kétamine, Matthew Perry est toujours dans les cœurs de ses co-acteurs. Notamment dans celui de Salma Hayek, avec qui il a partagé l’affiche du film «Fools Rush In». 

À travers une publication sur Instagram, l’actrice de 58 ans a souhaité commémorer l’anniversaire de son ami en partageant une photo issue du film dans lequel ils ont joué ensemble en 1997. 

L’image est également accompagnée d’un court extrait de cette comédie romantique et d’une légende touchante : «Je pense à toi aujourd’hui Matthew». 

La principale accusée va plaider coupable 

Ce lundi, à la veille de l’anniversaire de l’acteur, le ministère américain de la Justice a annoncé que Jasveen Sangha, la femme soupçonnée d’avoir vendu la dose fatale de kétamine à Matthew Perry, devrait plaider coupable «dans les semaines à venir». 

«Je l'ai pleuré bien avant sa mort» : Jennifer Aniston revient sur le décès de l'acteur Matthew Perry

Âgée de 42 ans, Jasveen Sangha a la réputation d’être la «reine de la kétamine» aux États-Unis. Elle risque jusqu'à 65 ans de prison. 

Matthew PerrySalma HayekInstagramHommageAnniversaire

