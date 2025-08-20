«On ne m'a pas seulement volé de l'argent, mais des souvenirs» : la YouTubeuse EnjoyPhoenix victime d’un cambriolage pendant ses vacances

La YouTubeuse EnjoyPhoenix, de son vrai nom Marie Lopez, a révélé ce mardi 19 août avoir été cambriolée pendant ses vacances.

Un traumatisme psychologique. Ce mardi 19 août, dans son podcast «Heure Miroir», la créatrice de contenu EnjoyPhoenix est revenue sur un épisode marquant de son été : un cambriolage dont elle a été victime pendant ses vacances.

Au cours de ce dernier épisode, l’influenceuse qui s’est lancée en 2011 sur YouTube a expliqué avoir loué une villa pour se reposer et profiter de ses vacances avec un groupe d’amis.

Selon la pionnière des influences beautés, les faits se sont produits peu après qu’ils aient quitté le logement pour passer la soirée à l’extérieur : «Mon agent a reçu un appel sur son téléphone. Je l'ai vue devenir livide et lui ai demandé ce qu'il se passait».

«Elle m'a répondu que l'alarme de la villa s'était déclenchée. (...) Puis elle m'a expliqué que la police était déjà sur place», a poursuivi EnjoyPhoenix, avant d’ajouter que son groupe d’amis et elle avaient dû écourter leur soirée «pour parler avec les policiers et faire la déclaration de ce qui avait été volé».

«Le ciel m’est tombé sur la tête»

«On a relevé notre ADN. (...) Je suis arrivée dans la chambre et c'était un capharnaüm. J'ai compris à ce moment-là qu'on m'avait volé beaucoup plus de choses que ce que je pensais», a-t-elle raconté.

Parmi les objets dérobés, «mon sac neuf et tous mes bijoux personnels qui étaient des cadeaux de ma famille. Là, le ciel m'est tombé sur la tête», a avoué la jeune femme.

Émue, EnjoyPhoenix a déclaré : «J’ai réalisé que le plus important n'était pas la valeur matérielle mais émotionnelle. On ne m'a pas seulement volé de l'argent, mais des souvenirs».

Pour le moment, l’influenceuse, suivie par près de 3,69 millions d'abonnés sur YouTube et 5,6 millions sur Instagram, n'est «toujours pas passée à autre chose». «Personne n'a été blessé» mais le groupe souffre «de séquelles psychologiques», a-t-elle finalement conclu.