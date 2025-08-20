Sous le soleil : Adeline Blondieau annonce ses fiançailles sur Instagram

C'est sur Instagram, mercredi 20 août, qu'Adeline Blondieau, connue pour son rôle dans la série «Sous le soleil de Saint Tropez», a annoncé avoir reçu une demande en mariage de son compagnon.

Un nouveau chapitre pour l’ancienne actrice. Adeline Blondieau, connue pour avoir interprété le rôle de Caroline Drancourt dans la série «Sous le soleil de Saint Tropez», est officiellement fiancée. L'ancienne épouse de Johnny Hallyday, 54 ans, a partagé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram, où elle est suivie par pas moins de 230.000 abonnés, avec une photo de sa main ornée d’une jolie bague de fiançailles.

La publication est accompagnée de la légende «Chéri-Chéri m'a fait sa demande…», et a déjà suscité plusieurs réactions, notamment celle de Léa François, qui joue Barbara Évenot dans «Plus belle la vie» envoyée plusieurs emojis avec des yeux en cœur.

Un futur époux anonyme

Adeline Blondieau, désormais sophrologue, n’a jamais dévoilé l’identité de son futur mari. Avant de se retirer définitivement des plateaux de tournage, la vie sentimentale de la comédienne a été largement relayée, notamment au moment où elle a été mariée à Johnny Hallyday de 1990 à 1995.

Elle s’était mariée une deuxième fois, cette fois-ci avec le mannequin argentin Sergio Temporelli - rencontré sur le tournage de la sitcom «Les Filles d'à côté» - avec lequel elle a eu un fils, Aïtor, né en 1999. Ils se sont séparés en 2004 après 9 ans de vie commune.

L'ancienne actrice avait ensuite accueilli un deuxième enfant en 2011, sa fille Wilona, fruit de ses amours avec Laurent Hubert, avec lequel elle a officialisé sa séparation en 2014.