Le rappeur Lil Nas X arrêté en slip dans les rues de Los Angeles, avant d'être hospitalisé

Lil Nas X a été interpellé par la police ce jeudi après avoir été retrouvé en slip et en santiags en plein coeur de Los Angeles, aux États-Unis. Le rappeur a été transporté à l’hôpital.

Une attitude inquiétante. Le rappeur américain Lil Nas X a été aperçu dans les rues de Los Angeles en train de déambuler en slip et en santiags, ce jeudi. Il a été interpellé.

Le média TMZ, spécialisé dans les célébrités, a publié une vidéo dans laquelle l’artiste de 26 ans, connu pour ses titres «Old Town Road» et «Industry Baby», se pavane sur l'une des artères principales de la ville californienne et s'adressant directement à la personne qui le filme : «vas-y bébé !» ou encore «ne sois pas en retard à la soirée ce soir !».

Selon d’autres médias américains, dont Variety et le Los Angeles Times, Lil Nas X a par la suite été interpellé par la police puis hospitalisé pour une «possible overdose».

Contacté par l'AFP, un porte-parole de la police de Los Angeles a expliqué que des agents avaient été appelés dans le quartier de Studio City peu avant 6h du matin pour «un homme nu marchant dans la rue», sans révéler l’identité de l’individu.

«A leur arrivée, le suspect s'est rué sur les agents. Il a été placé en garde à vue et emmené à l'hôpital pour une possible overdose, puis arrêté pour avoir agressé un agent de police», a ainsi confirmé ce porte-parole.

Homosexuel et toujours en tenues flamboyantes, Lil Nas X a rapidement détonné dans le monde du rap.

Son duo avec le chanteur de country Billy Ray Cyrus, le père de Miley Cyrus, «Old Town Road», était jusqu’à encore récemment la chanson la plus certifiée de tous les temps par la Recording Industry Association of America (RIAA), qui représente l'industrie, selon le magazine spécialisé Billboard.