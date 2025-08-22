Margot Robbie interrompue par son bébé lors d'une interview

Dans le cadre de la promotion de son dernier film, «A Big Bold Beautiful Journey», Margot Robbie a donné une interview et visiblement, l'actrice australienne n'était pas venue seule. Son bébé de quelques mois a en effet donné de la voix lors d’un échange filmé avec un journaliste.

Difficile d’ignorer cette intervention inattendue. En pleine promotion du film «A Big Bold Beautiful Journey», dans lequel elle partage l’affiche avec Colin Farrell, l’actrice australienne Margot Robbie a été surprise par un petit cri bien particulier : celui de son bébé.

Née fin 2024, la première progéniture de Margot Robbie et de son époux, le réalisateur Tom Ackerley, n’avait encore jamais été entendue... jusqu’à ce moment capté lors d’une interview vidéo relayée par Access Hollywood.

«C’est une super bande-son»

Alors qu’elle répondait aux questions d’un journaliste, un cri d’enfant a retenti hors-champ. L’actrice a alors interrompu l’échange pour s’excuser poliment : «Je suis vraiment désolée pour le bébé».

Cette situation insolite n'a pas manqué de faire rire Colin Farrell qui en a profité pour lancer sur un ton amusé : «C’est une super bande-son. C’est un super fond sonore non ?»

Le journaliste a saisit l’occasion pour évoquer ce moment de vie. «Est-ce que qu’il n’y a pas une part de vous qui se réjouit quand même en entendant ça ?» a-t-il demandé à l'actrice. Souriante, Margot Robbie a répondu avec tendresse : «Évidemment, à chaque fois que ça arrive je me dis : "Mais oui, c’est mon bébé"».

Dans «A Big Bold Beautiful Journey», qui sortira en salles le 1er octobre, Margot Robbie incarne Sarah, tandis que Colin Farrell joue David. Tous deux sont invités à un mariage sans se connaître, jusqu’à ce qu’une mystérieuse porte leur offre la possibilité de revisiter un moment clé de leur passé.