Stranger Things : Millie Bobby Brown annonce avoir adopté une petite fille avec son mari Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown, star de la série Stranger Things, a annoncé ce jeudi 21 août avoir adopté une petite fille avec son mari Jake Bongiovi.

Une grande surprise. Ce jeudi 21 août , l’actrice Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, son mari, ont adopté un enfant. Le couple a annoncé l'heureuse nouvelle via une publication sur Instagram.

«Cet été, nous avons accueilli notre adorable petite fille par adoption. Nous sommes ravis d’entamer ce magnifique nouveau chapitre de notre vie de parents, dans la paix et l’intimité», peut-on lire dans le post, simplement illustré par un dessin d’arbre.

Millie Bobby Brown a toujours fait part de sa volonté d'être maman très jeune, afin de suivre les pas de ses parents : «Je suis encore très jeune mais ma mère a eu son premier enfant à 21 ans et mon père à 19 ans», avait-elle notamment confié au micro du podcast Smartless, en mars dernier.

Pour mémoire, la jeune britannique de 21 ans a rencontré Jake Bongiovi, 23 ans, fils du rockeur Jon Bon Jovi, en 2021. Depuis, ils filent le parfait amour et se sont fiancés en 2023 avant de s’unir par les liens du mariage il y a un peu plus d’un an, en mai 2024.