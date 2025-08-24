«Tu nous manques tellement» : le tendre message de Vanessa Bryant pour l'anniversaire de Kobe Bryant

Décédé en janvier 2020, la légende du basket Kobe Bryant aurait dû fêter son 47e anniversaire ce samedi 23 août. Son épouse Vanessa Bryant a partagé un tendre message sur son compte Instagram pour saluer la mémoire de son défunt mari.

Ce samedi 23 août, la star de la NBA Kobe Bryant aurait soufflé ses 47 bougies. A cette occasion, sa femme Vanessa Bryant, qui a perdu simultanément son mari et leur fille Gianna, 13 ans, dans un accident d'hélicoptère survenu en janvier 2020, lui a rendu hommage sur son compte Instagram.

©Capture d'écran Instagram/vanessabryant

«Tu nous manques tellement. On vous aime, toi et Gigi. Je t'envoie notre amour. Joyeux anniversaire bébé», a écrit la philanthrope et ancien mannequin de 43 ans.

Suivie par 16 millions de personnes, Vanessa Bryant a accompagné son doux message d’une photo sur laquelle elle fait un bisou sur la joue du quintuple champion de NBA avec les Lakers, devant la cathédrale du Duomo de Milan, en Italie, où le joueur a passé une partie de son enfance.

La franchise de Los Angeles lui a d’ailleurs également rendu hommage sur ses réseaux sociaux pour son anniversaire. «No. 8 or No. 24: forever legendary (légendaire pour toujours, ndlr)», a-t-elle écrit en légende d’une vidéo montrant les exploits du basketteur, qui avait mis un terme à sa carrière à la fin de la saison 2015-2016, à l'âge de 37 ans, et avait réussit l'exploit d'inscrire 60 points pour son dernier match.

Pour mémoire, Kobe et Vanessa Bryant se sont rencontrés en 1999. C'est lors de la cérémonie des Teen Choice Awards que l’ancien mannequin âgé à l’époque de 17 ans a fait la connaissance de la star des Lakers, qui en avait 21.

Deux ans plus tard, en avril 2001, le couple s’est dit «oui» à l'église St Edward à Dana Point, en Californie. Opposés à leur union, les parents et la sœur de Kobe, n'ont pas assisté à la cérémonie. Après quoi ils sont devenus parents de quatre filles Natalie, Gianna, qui a perdu la vie dans l’accident, Bianka, et la petite dernière, Capri.